MediCOOL, sezon 1, episod 6. Despre celulită, rinoplastie și viața nouă pe care o trăiește un tânăr după ce a fost electrocutat

"Aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte!" este doar unul dintre sfaturile importante date de medicul Pautov, gazda MediCOOL.

Alături de dr. Pautov vor sta, în fiecare săptămână, dr. Meroiu Alexandru Răzvan, medic stomatolog cu o vastă experienţă în estetica dentară, dr. Elena Popa, Medic specialist dermato-venerologie şi estetică medicală, dr. Iulia Solomon, medic specialist dermato-venerologie şi dermatologie pediatrică şi Iuliana Dabija, tehnician nutriţionist, psihonutriţionist şi arbitru naţional în cadrul competiţiilor interne de powerlifting.

MediCOOL, sezon 1, episod 6. Despre rinoplastie și ce facem când suntem mușcați de o căpușă

În episodul 6 din data de 2 octombrie 2021, medicul Mihail Pautov, gazda MediCOOL, a deschis emisiunea cu rubrica Hey, info doc. Mai întâi, a chemat-o în platou pe dr. Iulia Solomon, medic specialist dermato-venerologie şi dermatologie pediatrică. La masa de experimente, cei doi medici au arătat cum să scoatem corect o căpușă care ne-a mușcat. Cu cât o scoatem mai repede, cu atât mai bine!

Trebuie să mai reținem aici că este nevoie ca o căpușă să se hrănească cu sânge minim 36 de ore pentru a fi în pericol de a ne infecta cu boala Lyme.

"Este foarte important să apucăm căpușa cât se poate de jos. Punem pensa pe piele și apăsăm", a spus medicul Pautov. Trebuie să mai reținem că dacă am fost ciupiți de o căpușă, este obligatoriu să mergem la medic. Dacă nu reușim să scoatem căpușa, al doilea lucru pe care trebuie să îl facem este să o omorâm. Chiar și în acest caz, este indicat să ne ducem la doctor.

La aplicația Biomap, Mihail Pautov a arătat un nas uman și funcțiile principale pe care le are, asta pentru că următoarea temă abordată în emisiune a fost rinoplastia. În platou, a fost invitat medicul Radu Panțuru, specialist în chirurgie estetică și plastică, pentru a dezvolta subiectul.

"Beneficiile acestei operații ar fi că ajută pacienții să treacă peste anumite probleme pe care le au încă din copilărie. Pentru multe persoane, a avea un deficit estetic sau un nas prea proeminent poate avea un impact destul de major asupra felului de a se manifesta în public", a spus medicul Panțuru.

"Ar fi undeva o pondere cam de 60 % pacienți care au probleme estetice combinate cu probleme respiratorii funcționale", a mai spus medicul Panțuru.

MediCOOL, sezon 1, episod 6. Despre celulită și câteva sfaturi prin care o putem ameliora

În rubrica Cinci, medicul Pautov a vorbit despre cinci lucruri pe care trebuie să le facem pentru tratamentul celulitei, care înseamnă inflamația țesutului subcutanat. Toți termenii care se termină cu "ită", de fapt, se referă la o inflamație, a spus gazda MediCOOL. Doctorul Iulia Solomon, nutriționistul Iuliana Dabija și doctorul Alex Meroiu au fost chemați în platou.

Aproximativ 75% dintre oameni vor face, la un moment dat, celulită.

Primul lucru pe care îl putem face pentru tratamentul celulitei este... "să o acceptăm și să o iubim", a spus medicul Pautov: "Pare un pic ciudat, dar în momentul în care o detestați, începeți să vă pierdeți încrederea în voi și vă pierdeți motivația, așa ajungeți la vicii și recurgeți la mâncare în plus, la sedentarism, la lipsa sportului".

Un al doilea lucru pe care îl putem face împotriva celulitei este să ne apucăm de sport. "Trebuie să facem lucruri de bază. Ne mișcăm, mergem", a spus nutriționistul Iuliana Dabija.

Important ar fi să renunțăm și la vicii, cum ar fi fumatul, iar un alt lucru pe care îl putem face ar fi să renunțăm să ne mai luăm după ceea ce vedem pe social media pentru că de cele mai multe ori imaginile de acolo nu reflectă realitatea.

MediCOOL, sezon 1, episod 6. Povestea lui Alexandru, tânărul care își trăiește acum a doua viață după ce a fost electrocutat

La rubrica A doua șansă, au venit Alexandru și Ștefan, doi frați cu o poveste din care putem avea de învățat. Alexandru a spus cum a ieșit într-o zi cu prietenii afară cu bicicletele. Avea 17 ani pe atunci. S-a urcat pe un pod, ca să vadă mai bine priveliștea, moment în care s-a produs un arc electric și s-a prăbușit, electrocutat. Ajuns în ambulanță, era în comă indusă, iar a doua zi, era transferat în Bruxelles. A urmat o perioadă grea, dar a scăpat, ca prin minune.

"Viața e prețioasă și trebuie să avem grijă de ea. Înainte de a face ceva, e important să gândim. Nu de șapte ori, dar de 100 de ori", a spus Alexandru, ca un sfat pentru toți cei care îi vor auzi povestea.

În rubrica Mit, medicul Pautov a demontat un mit important, cum că ne-am folosi doar 10 % din creier. "Noi ne folosim tot creierul, de fapt, doar că alternativ. Fiecare parte din creier are o funcție importantă", a spus gazda MediCOOL.

În rubrica Se poate altfel, tema din cel de-al șaselea episod din sezon 1 MediCOOL a fost aromaterapia, dezvoltată de Angela Laur, doctor aromaterapeut și dermatolog.

Pe scurt, "aromaterapia este știința care folosește aromele naturale pentru sănătate. Ea ne ajută pentru o stare de bine emoțională, în primul rând", a spus medicul Laur. Problemele cu care pacienții vin să facă aromaterapie sunt nemulțumirea, anxietatea, insomnie.

Aromaterapia este recomandată inclusiv persoanelor care au suferit de COVID-19 pentru recuperarea mirosului. "Se folosesc portocala, lămâia, tămâie sau busuioc, mirosim cu fiecare nară, tragem maximum trei, patru inspiruri cu o nară, după care cu cealaltă. Lăsăm să se odihnească nasul apoi după 10-15 minute luăm alt ulei esențial. Chiar dacă simțim sau nu simțim aroma, noi facem exercițiul ăsta", a explicat aromaterapeutul Angela Laur.

În rubrica Știați că?, medicul Pautov ne-a informat că scheletul nostru se regenerează, iar odată la 10 ani avem unul nou. Ficatul, de asemenea, se regenerează, pielea se schimbă și ea, între doi și patru ani, iar părul, odată la trei sau șase ani. Unele organe nu se schimbă însă niciodată: dinții, de exemplu, rămân aceiași, și la fel și corneea.

La Social Cool, invitată a fost influencerul Roxana Erdei, care are peste 524.000 de fani pe Instagram. În postările ei, aceasta ironizează și parodiază snobismul societății din ziua de azi, iar la MediCOOL, ea a vorbit despre cartea ei, "Intoxicată", despre masculinitatea toxică și despre experiențele ei cu dating-ul modern.

La Ușor de simplu, stilistul Grațian Smedescu i-a făcut o schimbare de look unei mame, Mihaela, în vârstă de 41 de ani, care a venit în emisiune împreună cu fetița ei. Mihaela a trecut printr-o perioadă dificilă la un moment dat.

Ea a descoperit în octombrie 2019 că are o tumoare de col uterin, dar în prezent, după tratamentele făcute, este bine. La final, stilistul Grațian Smedescu a oferit sfaturi tuturor, inclusiv medicului Pautov, despre schimbările pe care le-ar putea face. Momentan, gazda emisiunii are un look perfect așa cum e el acum.