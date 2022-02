MediCOOL, sezon 2, episod 1. Despre apendicită, balonare, alergarea ușoară și nevoia de iubire și atenție a copiilor

Emisiunea MediCOOL poate fi văzută integral și pe Antena PLAY.

Alături de gazda emisiunii, dr Mihai Pautov, acest sezon le aduce pe Carmen Brumă, autor programe de slăbit şi pe Ana Barbu consultant certificat în somnul copiilor.

În fiecare săptămână, dr. Mihai Pautov, Carmen Brumă şi Ana Barbu, alături de invitaţii săi, medici din diverse specializări, vor răspunde întrebărilor venite de la telespectatori. În acest sezon, emisiunea va veni cu mai multe sfaturi practice pentru telespectatori şi mai multe subiecte legate de nutriţie.

Premiera sezonului doi vine cu o primă discuție despre una dintre cele mai simple dar și mai simandicoase dintre boli, apendicita, cauzată de inflamarea apendicelui.

MediCOOL, sezon 2, episod 1, Dr Mihail Pautov și Dr.Ionuț Duduș demontează mitul că apendicita este cauzată de consumul de semințe. "Apendicele are o mărime atât de mică încât nici nu ar avea loc o sămânță în el"

Dr. Mihail Pautov îl are ca un prim invitat în platou pe dr. Ionuț Duduș care explică exact ce este apendicul, ce este apendicita și care este comportamentul unui pacient care vine la spital acuzând dureri în partea dreaptă, în zona apendicelui.

Mai întâi, la BioMap, cei doi medici explică și exemplifică unde este situat apendicele, cum arată și care sunt cauzele ce ar provoca inflamarea lui. Totodată, ei demontează un mit, acela că semințele cauzează apendicita.

Apendicita este, practic, inflamarea apendicelui iar acesta se inflamează atunci când este prezent un fecalit în ganglion și produce inflamarea. Practic, un ganglion care stă pe apendic se inflamează și așa ia naștere apendicita, au explicat cei doi medici.

Pe de altă parte, pentru a putea face diferența între o durere provocată de apendice și una provocată de orice altă cauză, trebuie să știm că, durerea de apendice nu trece cu pastile. În mod normal, oamenii iau diferite antiinflamatorii cînd acuză durere în partea dreaptă și durerea trece. În cazul unei apendicite acute, durerea nu trece cu pastile, a spus dr. Duduș.

MediCOOL, sezon 2, episod 1, Dr Mihail Pautov și Carmen Brumă, despre balonare și mersul pe jos

Un alt subiect interesant, important și sănătos este legat de balonare și de fructele și legumele care cauzează balonarea, dar și despre tricurile la care putem apela pentru a scăpa de balonare.

Iaurtul, ierburile aromatice, mersul pe jos și ceaiul de mușețel sunt câteva dintre trucurile care ne scapă de balonare.

De altfel, mersul pe jos este cea mai bună metodă de prevenție a tutror bolilor.

Trebuie luat în calcul faptul că și mersul pe jos trebuie să aibă o anumită constantă. Altfel, cel mai indicat este să avem un mers moderat și ne putem da seama dacă este așa atunci când putem purta o conversație normală, fără să gâfâim.

Mersul pe jos previne boli cardiovasculare, reface nivelul de colesterol, reglează glicemia, scade anxietatea pentru că ajunge mai mult oxigen la creier.

De altfel, ajută și la lubrefierea articulațiilor.

MediCOOL, sezon 2, episod 1, Dr Mihail Pautov și antrenorul de tenis în scaun rulant ne arată că "nimic nu e imposibil dacă ai curaj"

Mergând mai departe, un invitat special în paltoul emisiunii este antrenorul și campionul la tenis, Ionuț Filișan, care în urma unui accident de autocar a rămas în scaun cu rotile.

În prezent, el antrenează în jur de 50 de copii pe zi, în grupe de minimum 12 copii.

Nu mă simt marginalizat, am avut o copilărie fericită, chiar și în scaun cu rotile. Nu m-am gândit vreodată că voi ajunge aici, am participat la meciuri, am câștigat, am o familie numeroasă, fericită și chiar și o fetiță de doi ani, a spus antrenorul.

Îndemn pe fiecare să aibă curaj pentru că până nu âncerci, nu ai d eunde să știi dacă poți sau nu să faci un lucru, a spus Ionuț Filișan.

O poveste pentru cei mici aduce informații despre existența unei altfel de grădinițe, situată în mijlocul pădurii, unde copii se relaxează și au diverse activități în aer liber.

Ana Barbu și Ruxandra Luca află sfaturile specialistului despre cât de importantă este grădinița, la ce vârste trebuie dus copilul la grădiniță și, foarte important, când este pregătit emoțional, copilul să meargă la grădiniță. De altfel, se pune foarte mult accent pe faptul că un copil are foarte mare nevoie de atenție exclusivă, care vine la pachet cu iubire, potrivit sfaturilor de specialitate.

