MediCOOL, sezonul 4, 3 iunie 2023. Alimente care te ajută să scazi în greutate, fără a urma o dietă. Toate sunt la îndemână

Doctorul Mihail Pautov a dezvăluit astăzi la MediCOOL care sunt alimentele pe care le putem adăuga în programul nostru de mese, pentru a ne ajuta să slăbim, fără a ține dietă.

“Te-ai săturat de dietă la modă, de planuri de alimentație restrictive, prin care îți calculezi acele calorii și îți e rușine pentru fiecare mușcătură în plus pe care o iei? Atunci la locul potrivit, pentru că astăzi vorbim despre cum să îți hrănești corpul sănătos, echilibrat, fără diete. O să vorbim și despre diete imediat, dar vreau să vorbim și despre niște trucuri. O să vă arăt patru trucuri”, a spus medicul Mihail Pautov.

Oțetul de mere și lămâia sunt două dintre trucurile care ar putea ajuta în slăbire

Sunt foarte mulți oameni care se laudă că folosesc oțet de mere ca să slăbească. Oțetul de mere, dacă îl băgăm practic în alimentația noastră, atunci când este cazul, ne poate ajuta. Dar sunt și situații în care ne poate face rău.

Unii oameni recomandă să-l bem pe stomacul gol: "Eu nu vă recomand, asta este prea acid și ne poate strica smalțul", spune Mihail Pautov.

A urmat o demonstrație la o planșă care arată sistemul nostru digestiv: "În momentul în care mâncăm niște carbohidrați, de exemplu, pâine. Pâinea este mestecată aici, în gură și astea sunt glande salivare, care fac parte din sistemul nostru digestiv. Glandele astea secretă salivă care are amilaza. Amilaza începe din start să digere pâinea, o digeră, aici ajunge în stomac digerată în proporție de 10 % și continuă să se digere înapoi. â

Ceea ce foarte puțini oameni știu, și mă bucur să vă spun eu asta - și scrie în manualul nostru de fiziologie pe care învățăm în anul 2 de medicină - că acești carbohidrați nu se digeră când mediul din stomac este acid, deci Amilaza asta este dezactivată, pur și simplu este dezactivată de un mediu acid în stomac, iar acest oțet este acid. În care am mâncat acea pâine, ea este digerată imediat în stomac. Glicemia mea cam la 30 de minute urcã, se duce în sus, poate să ajungă la 170 de miligrame pe decilitru.

Și se duce după aceea imediat în jos. Aici îmi e foame din nou. Dacă, însă, aciditatea în stomac este mare, adică un PH de 3/2. Atenție, PH de 2 este PH-ul Acidului clorhidric, dacă îl iau din stomac și îl pun pe mână, o să am o arsură, atât de acid este stomacul. Dacă stomacul meu totuși îl ajut cu puțin oțet și PH ul este mai mare. Diferența o să fie următoarea, n-o să mai am așa o creștere mare de glicemie.

O să am pur și simplu un platou și atunci o să mi se facă foame mai încolo. Doi la mână, este dovedit științific că oțetul întârzie golirea gastrică, am mâncat și în loc să am digestia rapidă în 30 de minute, să se ducă în intestin, să se absoarbă, alimentele pot să întârzie până la două ore în stomac și asta ne dorim. Am mâncat și vrem o senzație de sațietate mai lungă, deci iată ce poate să facă un simplu oțet de mere atenție. Nu-l bem gol și găsim orice oportunitate de a-l pune în alimentele pe care le mâncăm. Eu, spre exemplu, îl pun în ciorbă, îl pun în salate, nu există salată pe care s-o mănânc fără săpun oțet de mere. Atenție, oțetul de mere nu o să vă slăbească, doar folosit oțet de mere și neschimbat nimic, dar îl punem în alimentație și ne ajută", spune Mihail Pautov. De asemeneqa, el dă exemplu și lămâia ca fiind un aliment acid care ajută.

