MediCOOL, sezonul 5, 28 octombrie 2023. Ce este imunitatea și cum o creștem. Trei ponturi pentru a fi rezilienți în fața bolilor

În episodul zece din sezonul 5 MediCOOL, doctorul Mihail Pautov a vorbit despre imunitate, alergii și intoleranțe. Iată câteva sfaturi utile pentru a rămâne cât mai rezilienți în fața bolilor!

Doctorul Mihail Pautov a început discuția din ediția cu numărul zece Medicool cu o definiție a imunității, explicând că aceasta este de două tipuri:

„Alergiile și intoleranța țin de imunitate, pe care, cu disperare, încercăm să o creștem. Dar este important să înțelegem ce este această imunitate, pentru a vedea ce creștem, de fapt. Astfel, imunitatea este ca o umbrelă de lucruri, care ne apără în fiecare zi. Ea poate fi de două tipuri: înnăscută sau dobândită.”, a precizat, pentru început, dr. Mihail Pautov.

Medicool sezonul 5, 28 octombrie 2023. Cum poți să îți crești imunitatea

Doctorul Mihail Pautov și invitatul său, Ovidiu Berghi, medic alergologie-imunologie, au vorbit despre imunitate, dar și despre cum o putem crește.

„Imunitatea este o funcție, o proprietate a corpului de a ne apăra și ea înseamnă organe care produc celule, celule albe și ceea ce secretă. Nu există un medicament anume să creștem imunitatea.”, a explicat medicul Ovidiu Berghi.

„Când discutăm despre imunitate, trebuie să o vedem ca pe o parte a unui întreg. Dacă corpul este sănătos ai și imunitatea performantă. Practic, trebuie să mănânci bine. Sunt oameni care au diferite diete și nu sunt neapărat sănătoase. Corpul nostru are nevoie și de carne și de glucide și de legume. Dar să nu facem exces! Noi suntem omnivori și atunci trebuie să mâncăm de toate, iar sistemul imun își ia ce are nevoie. Fumatul, de exemplu, distruge epiteliu aerian, în care noi avem imunitate. Noi, fumând, distrugem această barieră. La fel și alcoolul sau somnul. S-a văzut că un om care doarme suficient de multe ore pe noapte are o imunitate mai bună. O activitate fizică regulată, zilnică dacă se poate, să mergi pe jos, până și aspiratul în casă, este benefică pentru organism, respectiv pentru imunitatea noastră.”, a mai adăugat acesta în ediția cu numărul zece Medicool, din 28 octombrie 2023.

Ovidiu Berghi, medic alergologie-imunologie, a mai explicat că odată cu creșterea speranței de viață, dar și al numărului populației au început să crească și alergiile:

„Acum sunt la 1/3 oameni. Una dintre cauzele creșterii alergiilor a fost modernizarea lumii. Înainte să fie atâția detergenți, săpunuri, ne întâlneam foarte des cu infecțiile, iar corpul nostru avea treabă să se lupte cu infecțiile.”

Rugat să ofere trei sfaturi utile oamenilor pentru a rămâne rezilienți în fața bolilor, medicul invitat a subliniat următoarele:

o alimentație variată

să nu administrăm antitermic imediat

copiii trebuie să facă parte din comunitate

„Să avem un stil de viață sănătos: alimentație variată, să încercăm să ne expunem cât mai puțin la substanțe toxice. Când avem o infecție să nu dăm un antitermic la 37 de grade, lasă un pic corpul să lupte. Pentru părinți, lasă copilul în colectivitate ca sistemul lui imun să se întâlnească cu microbii, să se învețe. Aș sfătui pacienții ca, atunci când le vorbește cineva despre imunitate, să se uite la persoana respectivă ce pregătire are în spate. Dacă nu e medic, aș fi foarte reticent la ce sfaturi oferă.”, a încheiat Ovidiu Berghi, medic alergologie-imunologie, în ediția cu numărul zece Medicool din 28 octombrie 2023.

