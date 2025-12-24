Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 24 decembrie 2025. Cum arată sărbătorile fericite în familia Dianei Matei și a lui Marian Cleante
Logo show

Medicool sezonul 9, 24 decembrie 2025. Cum arată sărbătorile fericite în familia Dianei Matei și a lui Marian Cleante

Episodul 69 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 24 decembrie 2025. Pentru Diana Matei și Marian Cleante, sărbătorile de iarnă sunt despre liniște, familie și bucuria de a fi împreună, chiar și într-un ritm de viață agitat, specific artiștilor. Cei doi vorbesc despre micile secrete care îi ajută să se bucure de Crăciun fără stres și despre felul în care masa festivă poate fi adaptată astfel încât să rămână gustoasă, dar mai prietenoasă cu sănătatea.
Miercuri, 24.12.2025, 19:00
x
Medicool sezonul 9, 24 decembrie 2025. Paul Surugiu, despre secretele unei vieți trăite cu bucurie

Medicool sezonul 9, 24 decembrie 2025. Paul Surugiu, despre secretele unei vieți trăite cu bucurie

Logo show Miercuri, 24.12.2025, 19:00 Super Neatza, 24 decembrie 2025. Mituri despre preparatele de sărbători. Ce putem consuma și ce este bine de evitat

Super Neatza, 24 decembrie 2025. Mituri despre preparatele de sărbători. Ce putem consuma și ce este bine de evitat

Logo show Miercuri, 24.12.2025, 10:05 Super Neatza, 24 decembrie 2025. Activități simple și frumoase de făcut cu copiii în așteptarea lui Moș Crăciun

Super Neatza, 24 decembrie 2025. Activități simple și frumoase de făcut cu copiii în așteptarea lui Moș Crăciun

Logo show Miercuri, 24.12.2025, 09:58 Super Neatza, 24 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii vor descoperi darul cunoașterii

Super Neatza, 24 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii vor descoperi darul cunoașterii

Logo show Miercuri, 24.12.2025, 09:45 Super Neatza, 24 decembrie 2025. La mulți ani, Irina!

Super Neatza, 24 decembrie 2025. La mulți ani, Irina!

Logo show Miercuri, 24.12.2025, 09:35 Super Neatza, 24 decembrie 2025. Cum ne protejăm de viroze și răceli în vacanța de iarnă

Super Neatza, 24 decembrie 2025. Cum ne protejăm de viroze și răceli în vacanța de iarnă

Logo show Miercuri, 24.12.2025, 08:47 Power Couple România - La bine și la greu | Ce probe dificile îi așteaptă pe concurenți

Power Couple România - La bine și la greu | Ce probe dificile îi așteaptă pe concurenți

Logo show Marti, 23.12.2025, 23:59 Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Au ieșit scântei între Chef Sautner și Chef Ștefan la jurizarea preparatelor de la ultima probă

Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Au ieșit scântei între Chef Sautner și Chef Ștefan la jurizarea preparatelor de la ultima probă

Logo show Marti, 23.12.2025, 23:37 Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Ultima probă a semifinalei: fine dining cu o rețetă clasică reinterpretată!

Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Ultima probă a semifinalei: fine dining cu o rețetă clasică reinterpretată!

Logo show Marti, 23.12.2025, 23:10 Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Foștii concurenți au degustat preparatele de la cea de-a doua probă. Ce punctaje au acordat

Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Foștii concurenți au degustat preparatele de la cea de-a doua probă. Ce punctaje au acordat

Logo show Marti, 23.12.2025, 22:40 Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. A doua probă a semifinalei! Concurenții au gătit alături de cei mai importanți oameni din viața lor

Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. A doua probă a semifinalei! Concurenții au gătit alături de cei mai importanți oameni din viața lor

Logo show Marti, 23.12.2025, 22:20 Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Degustarea preparatelor de la prima probă a fost făcută chiar cei din familiile semifinaliștilor. Ce punctaje au acordat

Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Degustarea preparatelor de la prima probă a fost făcută chiar cei din familiile semifinaliștilor. Ce punctaje au acordat

Logo show Marti, 23.12.2025, 21:50
x