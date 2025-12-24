Medicool sezonul 9, 24 decembrie 2025. Cum arată sărbătorile fericite în familia Dianei Matei și a lui Marian Cleante

Episodul 69 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 24 decembrie 2025. Pentru Diana Matei și Marian Cleante, sărbătorile de iarnă sunt despre liniște, familie și bucuria de a fi împreună, chiar și într-un ritm de viață agitat, specific artiștilor. Cei doi vorbesc despre micile secrete care îi ajută să se bucure de Crăciun fără stres și despre felul în care masa festivă poate fi adaptată astfel încât să rămână gustoasă, dar mai prietenoasă cu sănătatea.

Miercuri, 24.12.2025, 19:00