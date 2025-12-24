Medicool sezonul 9, 24 decembrie 2025. Paul Surugiu, despre secretele unei vieți trăite cu bucurie

Episodul 69 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 24 decembrie 2025. Paul Surugiu vorbește despre lucrurile simple care îi aduc echilibru și bucurie și despre alegerile care l-au ajutat să își construiască o viață împlinită, atât pe plan personal, cât și profesional. Artistul povestește despre muncă, relații, momentele de liniște și lecțiile învățate de-a lungul timpului, oferind o perspectivă sinceră asupra fericirii văzute din interior, fără rețete perfecte, ci cu autenticitate și asumare.

Miercuri, 24.12.2025, 19:00