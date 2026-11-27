Emoții mari în casa Mireasa! Claudia, Paula și Ștefania au fost propuse pentru eliminare, iar una dintre ele și-a luat rămas-bun de la competiție. Cele trei concurente s-au aflat în cursa de eliminare, iar telespectatorii au avut ocazia să decidă cine va continua parcursul în emisiune.
Ce concurentă părăsește casa Mireasa. Claudia, Paula și Ștefania au fost în cursa de eliminare
Cele trei concurente au așteptat cu emoție rezultatul voturilor. Claudia s-a clasat pe ultimul loc în privința numărului de voturi primite. Paula a ocupat următoarea poziție, iar Ștefania a fost cea care a încheiat clasamentul.
Din păcate pentru ea, rezultatul a însemnat eliminarea din competiție. Astfel, Ștefania este concurenta care părăsește casa Mireasa, în timp ce Claudia și Paula își continuă parcursul în emisiune.
Eliminarea vine într-un moment cu emoții puternice pentru concurente, care au sperat până în ultima clipă că vor primi suficient sprijin din partea telespectatorilor pentru a rămâne în competiție.
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