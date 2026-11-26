Doamna Crina, mama lui Claudio de la Mireasa, a avut un schimb dur de replici cu Anne Mary. Ce i-a reproșat concurentei și cum a reacționat aceasta la afirmațiile despre Claudio?

Mama lui Claudio de la Mireasa a pus-o la zid pe Anne Mary | Antena 1

Discuție tensionată în casa Mireasa! Doamna Crina a confruntat-o pe Anne Mary și i-a spus direct ce crede. Mama concurentului a susținut că fiul ei nu își dorește o relație cu tânăra, iar Anne Mary nu a rămas fără replică. Concurenta a mărturisit că trece prin momente dificile și a vorbit despre dorul de familie.

Doamna Crina, replici dure la adresa lui Anne Mary

Doamna Crina a fost foarte directă în discuția cu Anne Mary. Mama lui Claudio consideră că fiul ei nu are sentimente pentru concurentă și că nu își dorește să formeze un cuplu cu ea. Mai mult, femeia i-a spus tinerei că nu ar trebui să încerce să prezinte situația într-un alt mod în fața susținătorilor săi.

„El nu ține la tine, nici nu te vrea, și te respectă foarte mult”, i-a spus doamna Crina.

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Ulterior, femeia a continuat cu reproșurile și a acuzat-o pe Anne Mary că nu este sinceră în privința lui Claudio. Mama concurentului a susținut că tânăra nu recunoaște ceea ce simte cu adevărat.

„Anne, pe mine nu mă minți. Tu poți să minți toți susținătorii tăi, că nu știu ce susțin la tine, că pe tine dacă nu te interesează persoana, nu te interesează”, a mai spus doamna Crina.

Anne Mary a încercat să clarifice lucrurile și a explicat că nu a afirmat niciodată că nu o mai interesează Claudio.

„Dar nu am zis că nu mă interesează Claudio. Am văzut că nu se poate nimic între noi, atât”, a răspuns Anne Mary.

Replica tinerei nu a încheiat însă discuția. Doamna Crina a continuat să îi reproșeze comportamentul, spunând că acesta vorbește de la sine.

„Comportamentul tău spune multe”, a adăugat mama lui Claudio, vizibil deranjată.

Anne Mary a vorbit despre suferința pe care o ascunde în casa Mireasa

La un moment dat, Anne Mary a recunoscut că nici pentru ea nu este ușor să treacă prin toate momentele tensionate din competiție. Concurenta a explicat că încearcă să își păstreze zâmbetul și să nu arate tot ceea ce simte, însă în interior lucrurile sunt diferite.

Tânăra a spus că are și ea limite și că există multe lucruri care o afectează, chiar dacă nu le arată de fiecare dată.

„Îmi sare și mie țandăra. Și eu am limitele mele, nici pentru mine nu e ușor. Că vin aici și stau cu zâmbetul pe buze e altceva, dar ce e în sufletul meu, doar eu știu”, a spus Anne Mary.

Curioasă să afle ce o supără atât de mult pe concurentă, doamna Crina a întrebat-o care este, de fapt, durerea ei. Anne Mary a răspuns că are mai multe motive de suferință.

„Am foarte multe”, a mărturisit tânăra.

Mama lui Claudio a insistat și a vrut să știe care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Anne Mary. În cele din urmă, concurenta a dezvăluit că cel mai greu îi este să stea departe de cei dragi.

„Că sunt departe de familia mea”, a răspuns Anne Mary.

„Toți suntem departe de familiile noastre. Când ai venit aici, nu știai unde vii?”, a întrebat-o doamna Crina.

Anne Mary nu a fost de acord cu această comparație și i-a răspuns că nu toți oamenii reușesc să își ascundă emoțiile la fel de ușor.

„Nu toată lumea e de piatră, ca dumneavoastră”, a spus concurenta.

Nici de această dată discuția nu s-a încheiat fără o replică. Doamna Crina a ținut să precizeze că și ea are propriile suferințe și că trece prin momente dificile.

„Mă dor și pe mine multe lucruri, și ce?”, a încheiat mama lui Claudio.