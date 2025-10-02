Mireasa, sezon 12. Cine este Ale, noua concurentă. Tânăra a intrat în competiție în ediția de pe 2 octombrie

Ale este noua concurentă a sezonului 12 Mireasa. Tânăra a intrat în emisiune în emisia live de pe 2 octombrie 2025.

Numele ei este Elena-Alexandra, dar prietenii îi spun Ale. Ale a intrat în casa Mireasa pe 2 octombrie 2025. Tânăra de 23 de ani a venit dornică să-și găsească sufletul pereche. Ale este de loc ditr-o comună din județul Prahova, dar în prezent locuiește în Brașov. S-a mutat în orașul univeristar pentru a studia la Facultatea Sociologie și Comunicare. În prezent studiază la Masteratul de Asistență și Dezvoltare Comunitară și lucrează în prestări servicii: este asistent-manager la o firmă de dezinsecție. Ca fire, Ale este prietenoasă și curajoasă.

Când a intrat în emisiune, Ale a primit câteva întrebări de la băieți. Iată cum a răspuns:

„Două principii de viață ale mele sunt să fiu corectă și cinstită în viață. Am avut o singură relație serioasă care a durat 5 ani. Sunt foarte geloasă. Sunt pregătită pentru căsătorie. Sunt zodia Berbec”, le-a dezvăluit Ale băieților în emisia live de pe 2 octombrie 2025.

Ionuț a fost încântat să afle că noua concurentă vine din orașul lui: Brașov: „Cred că te-am mai văzut pe undeva. Nu bag mâna în foc. Tu pe mine nu! Eu pe tine da! Când o să zic munca mea, poate o să înțelegi de ce te-am mai văzut. Ride!”.

Simona Gherghe le-a dat câteva detalii băieților despre tânără: „O fată de 23 de ani, care este sensibilă, dar în același timp puternică, spune despre ea că este sufletistă, ambițioasă, uneori încăpățânată, își dorește 3-4 copii și își dorește un partener respectuos, comunicativ, fidel, amuzant și curajos. Și mai înalt decât ea. Ea are 1,64. Este șatenă cu șuvițe blonde”, le-a spus Simona Gherghe băieților, cu o zi înainte de intrarea ei în competiție.

