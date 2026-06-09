Dennis Man și-a luat inima în dinți și a pășit spre altar alături de Alexandra Grigoriță. Nunta spectaculoasă a celor doi a emoționat pe toată lumea.

Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA” după 11 ani de relație. Imagini de la nunta spectaculoasă | antena 1

Dennis Man trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. După reușitele din carieră și parcursul care l-a consacrat în fotbalul european, internaționalul român a făcut un nou pas important și pe plan personal, căsătorindu-se cu Alexandra Ionela Grigoriță, partenera care i-a fost alături încă din adolescență.

Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA” după 11 ani de relație

Cei doi formează un cuplu de peste un deceniu și au construit împreună nu doar o frumoasă poveste de dragoste, ci și mai multe proiecte personale și de afaceri. După cererea în căsătorie de la finalul anului trecut, Dennis și Alexandra au spus „Da” în cadrul unei ceremonii elegante organizate în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

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Evenimentul a avut loc pe 7 iunie și a reunit numeroase nume cunoscute din fotbalul românesc. Un rol special l-au avut Andreea și Nicolae Stanciu, care le-au fost nași. Relația de prietenie dintre Dennis Man și căpitanul echipei naționale s-a consolidat în anii petrecuți împreună sub tricolor, iar alegerea acestuia ca naș a venit firesc.

Alexandra, fostă câștigătoare a concursului Miss Arad, a atras toate privirile într-o rochie elegantă din dantelă, în timp ce mirele a ales un costum clasic, într-o apariție rafinată și discretă. Atmosfera a fost completată de prezența unor fotbaliști apropiați ai lui Dennis Man, printre care Olimpiu Moruțan și Valentin Mihăilă.

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La scurt timp după ceremonie, Alexandra a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, prin care le-a mulțumit celor care le-au fost alături în această zi specială, arată acest site.

Cum a început povestea de dragoste dintre Dennis Man și Alexandra

Povestea lor a început la Arad, cu mult înainte ca Dennis Man să devină unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români. De-a lungul anilor, Alexandra l-a susținut în toate etapele importante ale carierei, de la debutul în fotbalul mare până la experiența din străinătate.

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După logodnă, tânăra mărturisea că momentul cererii în căsătorie a fost exact așa cum și-l imaginase: simplu, sincer și plin de emoție. Astăzi, cei doi deschid un nou capitol împreună, după o relație construită cu discreție și stabilitate.

Dincolo de viața personală, Dennis Man și Alexandra sunt implicați și în proiecte antreprenoriale, dezvoltând împreună brandul vestimentar „Signed98”, lansat inițial ca o colecție dedicată fanilor fotbalistului și extins ulterior într-o gamă mai amplă de produse.