Cine sunt finaliștii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Patru copii talentați au intrat în cursa pentru trofeu

După două probe complexe, la care s-au descurcat ca niște adulți, semifinaliștii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust au aflat care sunt cei 4 care merg în Finală!

În Finala de pe 10 iunie 2026 de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust s-au calificat copiii cu cele mai mari punctaje. Deși cu toții s-au descurcat foarte bine și au dat dovadă de talent, creativitate și ambiție, doar 4 dintre micii bucătari au putut merge mai departe, în finală. Irina Fodor a anunțat la finalul Semifinalei de pe 9 iunie cine sunt cei 4 care și-au câștigat cu preparatele lor locul în Finală.

Cine sunt cei 4 finaliști de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Irina Fodor a anunțat într-o ordine aleatorie cei 4 finaliști: Irina, Daria, Nixo și Ilona.

Irina Iancu

Irina Maria Iancu, în vârstă de 11 ani, din echipa galbenă a lui chef Richard a primit cu bucurie vestea că se numără printre finaliști.

„Nu mi-a venit să cred! Eu sunt finalistă la Chefi la cuțite? Am dat tot în seara asta. Totul ține de cum gândești”, a spus Irina după ce a aflat că este finalistă Chefi la cuțite - Viitorul are gust.

Daria Ion

Daria Ion, în vârstă de 14 ani, din echipa verde, a lui chef Orlando, a fost foarte fericită să-și audă numele:

„Nu-mi vine să cred că mi-am auzit numele. Părea ireal. Când am văzut că se uită Irina la mine am înțeles că trebuie să merg în față la chefi. Nu știam: să râd, să plâng, să mă bucur. Eu credeam că glumește”, a spus Daria, precizând că se simte bine ca finalistă, dar și vinovată pentru colegii ei care nu au simțit aceeași bucurie.

Nicholas David Manolache

Nicholas David Manolache (Nixo) în vârstă de 13 ani , din echipa albastră a lui chef Ștefan Popescu a primit cu bucurie vestea că a intrat în Finală.

„Când mi-am auzit numele, chiar s-a întâmplat aproape cum mă gândeam eu: am alergat, am dat mâna cu toți, i-am luat în brațe”, a spus Nixo.

Ilona Tand

Ilona Tand, în vârstă de 15 ani, din echipa roz a lui chef Alexandru Sautner a fost mândră de reușita ei de a se califica în Finala Chefi la cuțite, ediția pentru copii”, a spus Ilona.

„Nu-mi vine să cred că am trecut mai departe! Am emoții așa de mari și sunt atât de fericită!”, a spus Ilona.

Așadar, fiecare dintre cei 4 chefi are un reprezentant al echipei în Finala de pe 10 iunie, unde toți copiii participanți vor veni să gătească alături de unul dintre finaliști.

Ce premiu va obține micul câștigător Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Încă de la începutul sezonului Irina Fodor a anunțat premiile puse în joc pentru câștigător:

„Acest mini sezon are și un premiu, iar câștigătorul Chefi la cuțite Kids va merge cu familia la Retroscena, în Italia! Stați că nu am terminat! Apoi se va merge la restaurantul lui chef Orlando Zaharia unde o să fiți răsfățați cu toate bunătățile.

Iar mai apoi veți merge și la chef Alexandru Sautner, la restaurantul lui. Chef ne-a promis o cină ca în filme. De altfel, câștigătorul va avea un curs cu chef Ștefan Popescu la Academia unde chef predă cursuri pentru copii”, au fost veștile Irinei Fodor.

Așadar, Irina, Daria, Ilona și Nixo concurează în Finală pentru experiențe gastronomice de neuitat.