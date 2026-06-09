Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Cine sunt finaliștii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Patru copii talentați au intrat în cursa pentru trofeu

Cine sunt finaliștii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Patru copii talentați au intrat în cursa pentru trofeu

După două probe complexe, la care s-au descurcat ca niște adulți, semifinaliștii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust au aflat care sunt cei 4 care merg în Finală!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 23:18 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 23:19
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În Finala de pe 10 iunie 2026 de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust s-au calificat copiii cu cele mai mari punctaje. Deși cu toții s-au descurcat foarte bine și au dat dovadă de talent, creativitate și ambiție, doar 4 dintre micii bucătari au putut merge mai departe, în finală. Irina Fodor a anunțat la finalul Semifinalei de pe 9 iunie cine sunt cei 4 care și-au câștigat cu preparatele lor locul în Finală.

Cine sunt cei 4 finaliști de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Irina Fodor a anunțat într-o ordine aleatorie cei 4 finaliști: Irina, Daria, Nixo și Ilona.

Irina Iancu

Irina Maria Iancu, în vârstă de 11 ani, din echipa galbenă a lui chef Richard a primit cu bucurie vestea că se numără printre finaliști.

„Nu mi-a venit să cred! Eu sunt finalistă la Chefi la cuțite? Am dat tot în seara asta. Totul ține de cum gândești”, a spus Irina după ce a aflat că este finalistă Chefi la cuțite - Viitorul are gust.

Daria Ion

Daria Ion, în vârstă de 14 ani, din echipa verde, a lui chef Orlando, a fost foarte fericită să-și audă numele:

„Nu-mi vine să cred că mi-am auzit numele. Părea ireal. Când am văzut că se uită Irina la mine am înțeles că trebuie să merg în față la chefi. Nu știam: să râd, să plâng, să mă bucur. Eu credeam că glumește”, a spus Daria, precizând că se simte bine ca finalistă, dar și vinovată pentru colegii ei care nu au simțit aceeași bucurie.

Nicholas David Manolache

Nicholas David Manolache (Nixo) în vârstă de 13 ani , din echipa albastră a lui chef Ștefan Popescu a primit cu bucurie vestea că a intrat în Finală.

„Când mi-am auzit numele, chiar s-a întâmplat aproape cum mă gândeam eu: am alergat, am dat mâna cu toți, i-am luat în brațe”, a spus Nixo.

Ilona Tand

Ilona Tand, în vârstă de 15 ani, din echipa roz a lui chef Alexandru Sautner a fost mândră de reușita ei de a se califica în Finala Chefi la cuțite, ediția pentru copii”, a spus Ilona.

„Nu-mi vine să cred că am trecut mai departe! Am emoții așa de mari și sunt atât de fericită!”, a spus Ilona.

Așadar, fiecare dintre cei 4 chefi are un reprezentant al echipei în Finala de pe 10 iunie, unde toți copiii participanți vor veni să gătească alături de unul dintre finaliști.

Ce premiu va obține micul câștigător Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Încă de la începutul sezonului Irina Fodor a anunțat premiile puse în joc pentru câștigător:

„Acest mini sezon are și un premiu, iar câștigătorul Chefi la cuțite Kids va merge cu familia la Retroscena, în Italia! Stați că nu am terminat! Apoi se va merge la restaurantul lui chef Orlando Zaharia unde o să fiți răsfățați cu toate bunătățile.

Iar mai apoi veți merge și la chef Alexandru Sautner, la restaurantul lui. Chef ne-a promis o cină ca în filme. De altfel, câștigătorul va avea un curs cu chef Ștefan Popescu la Academia unde chef predă cursuri pentru copii”, au fost veștile Irinei Fodor.

+26
Mai multe fotografii

Așadar, Irina, Daria, Ilona și Nixo concurează în Finală pentru experiențe gastronomice de neuitat.

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Copiii chefilor au venit să-și ajute părinții la jurizat. Emma Sautner a...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje s-a despărţit de jumătatea ei: “Peste asta nu pot să trec” Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje s-a despărţit de jumătatea ei: &#8220;Peste asta nu pot să trec&#8221;
Observatornews.ro Mere din România, Polonia, Serbia şi Italia la analize. Soiul preferat de români are 9 pesticide Mere din România, Polonia, Serbia şi Italia la analize. Soiul preferat de români are 9 pesticide
Antena 3 Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
Comentarii


Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Citește și
Copiii Chefilor vin la degustare în Semifinala Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Ce surprize a pregătit Irina Fodor
Copiii Chefilor vin la degustare în Semifinala Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Ce surprize a pregătit Irina...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Dublă eliminare dureroasă. Ce băieți părăsesc emisiunea înainte de semifinală
Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Dublă eliminare dureroasă. Ce băieți părăsesc emisiunea înainte de semifinală
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x