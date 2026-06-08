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Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, gest emoționant pentru familia din Galați al cărei apartament a fost distrus de dronă

Soția miliardarului italian Pieroo Ferrari a făcut un gest extrem de emoționant. A oferit un apartament nou familiei din Galați a cărei locuință a fost distrusă de dronă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 12:22 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 12:48
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, gest emoționant pentru familia din Galați al cărei apartament a fost distrus de dronă | hepta.ro
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Romina Gingașu, gest impresionant de solidaritate. Oferă un apartament nou familiei din Galați rămasă fără locuință după explozia unei drone.

Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, gest emoționant pentru familia din Galați

Într-o perioadă în care știrile despre tragedii și conflicte domină adesea actualitatea, un gest de generozitate făcut de Romina Gingașu a adus o rază de speranță unei familii din Galați care a trecut prin momente dramatice.

Soția miliardarului italian Piero Ferrari a decis să ofere un apartament nou familiei a cărei locuință a fost complet distrusă după impactul unei drone rusești. Anunțul a fost făcut public de primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, prin intermediul unei postări pe Facebook.

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Incidentul care a șocat întreaga comunitate s-a petrecut în urmă cu o săptămână, atunci când o dronă kamikaze de fabricație rusească a lovit un bloc de locuințe de pe Calea Brăilei. Explozia puternică a provocat un incendiu devastator la etajul 10 al imobilului, iar apartamentul în care locuiau o femeie de 53 de ani și fiul său de 14 ani a fost distrus în totalitate. Cei doi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cum a primit familia din Galați gestul făcut de Romina Gingașu

În mijlocul acestei tragedii, vestea primită de familie a adus un motiv real de optimism. Romina Gingașu a ales să intervină și să le ofere șansa unui nou început, punând la dispoziția acestora un apartament nou.

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„Sunt în viață momente grele, dar urmate de gesturi minunate. După drama prin care a trecut familia de la blocul BR din cartierul Mazepa, astăzi ne bucurăm de o veste extraordinară. Doamna Romina Gingașu ne-a anunțat că îi oferă acestei familii un apartament nou. Pur și simplu”, a transmis primarul Ionuț Pucheanu.

Edilul a subliniat că astfel de fapte demonstrează că solidaritatea și empatia pot face diferența atunci când oamenii se confruntă cu cele mai dificile încercări.

Gestul Rominei Gingașu a fost apreciat de numeroși gălățeni și a devenit rapid un exemplu de implicare și generozitate. Dincolo de valoarea materială a ajutorului oferit, acesta reprezintă o șansă reală pentru o familie care și-a pierdut casa și siguranța de zi cu zi.

În momentele în care totul pare pierdut, astfel de inițiative arată că există încă oameni dispuși să întindă o mână de ajutor și să schimbe în bine viața celor aflați în nevoie.

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