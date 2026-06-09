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Zoe Florescu Potolea, dublă clasare pe podium în competițiile de Formula 4. Românca are doar 17 ani

Zoe Florescu Potolea continuă să impresioneze: două podiumuri la Portimão și un pas important spre elita motorsportului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 09:54 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 09:59
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Zoe Florescu Potolea, dublă clasare pe podium în competițiile de Formula 4. Românca are doar 17 ani | antena 1
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Zoe Florescu Potolea demonstrează din nou că este unul dintre cele mai promițătoare nume din motorsportul românesc.

Zoe Florescu Potolea, dublă clasare pe podium în competițiile de Formula 4

Tânăra pilot a obținut două clasări pe podium în clasamentul feminin al etapei din Portugalia a Campionatului Spaniol de Formula 4, desfășurată pe circuitul de la Portimão.

La doar 17 ani, Zoe concurează pentru echipa Tecnicar by AMTOG și continuă să adune rezultate solide într-unul dintre cele mai competitive campionate de juniori din Europa. Evoluțiile sale constante confirmă progresul făcut de la începutul sezonului și îi consolidează poziția printre cele mai interesante talente feminine din motorsport.

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Rezultatele din Portugalia reprezintă un nou pas înainte în dezvoltarea sportivei, care își propune să urce cât mai sus în clasamentul campionatului și să acumuleze experiență la cel mai înalt nivel, arată acest site.

Performanțele sale nu au trecut neobservate nici pe plan internațional. Zoe face parte din prestigiosul program de dezvoltare More Than Equal, inițiativă care susține formarea viitoarelor campioane din motorsport și care selectează doar câteva dintre cele mai talentate tinere pilote din lume.

Va reprezenta Dirt Is Good în F1 Academy

Cariera româncei a primit recent o nouă confirmare importantă. Zoe Florescu Potolea a fost desemnată pilot Wild Card pentru etapa de la Zandvoort a sezonului 2026 din F1 Academy, competiția dedicată dezvoltării femeilor în motorsport și susținută de Formula 1.

Ea va pilota monopostul cu numărul 15, în culorile Dirt Is Good / Persil Wonder Wash Max, în cadrul unui parteneriat global dintre F1 Academy și brandul internațional de detergenți cunoscut în diferite țări sub numele Persil, OMO sau Skip.

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Selecția sa vine după prestațiile apreciate de specialiști la testele oficiale F1 Academy Rookie Test și reprezintă una dintre cele mai importante oportunități din cariera tinerei sportive.

Alături de Usain Bolt într-o campanie internațională

Dincolo de performanțele de pe circuit, Zoe a fost aleasă să participe într-o amplă campanie globală a brandului Dirt Is Good, alături de legendarul sprinter jamaican Usain Bolt, considerat cel mai rapid om din istoria atletismului.

Campania va fi difuzată în peste 50 de țări și reprezintă una dintre cele mai vizibile colaborări comerciale internaționale în care este implicat un tânăr sportiv român. Prezența sa într-un proiect de asemenea amploare confirmă faptul că Zoe începe să fie remarcată nu doar pentru rezultatele sportive, ci și ca ambasador al noii generații de femei din motorsport.

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„F1 Academy este un mediu extrem de competitiv, unde fiecare sesiune contează și trebuie să demonstrezi ce poți exact atunci când presiunea este cea mai mare. Sunt mândră să fac parte din acest proiect și recunoscătoare pentru sprijinul primit în această etapă importantă a carierei mele”, a declarat Zoe Florescu Potolea.

Cu rezultate tot mai bune și oportunități importante la nivel internațional, românca pare să își construiască pas cu pas un drum solid către marile competiții ale motorsportului mondial.

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