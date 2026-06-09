Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Copiii chefilor au venit să-și ajute părinții la jurizat. Emma Sautner a lipsit

A doua probă a Semifinalei Chefi la cuțite - Viitorul are gust a venit cu o nouă surpriză. Copiii chefilor au venit să-i ajute la degustare. Carlotta Abou Zaki, Ștefan și Alexandru Popescu și Andreas Zaharia și-au făcut apariția în platoul Chefi la cuțite.

În platoul de la Chefi la cuțite și-au făcut apariția Alexandru și Ștefan Popescu, Carlotta Abou Zaki și Andreas Zaharia. Dină păcate, Ema Sautner nu a putut ajunge deoarece la momentul filmării era plecată din țară cu mama lui și zborul i-a fost anulat. Pentru că Ștefan Popescu este mândrul tată a doi băieți, l-a rugat pe fiul cel mic să-i fie alături lui Alexandru Sautner la jurizare.

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Carlotta Abou Zaki i-a topit pe toți. Cum numără în limba română fetița născută în Italia. Chef Richard, cuprins de drag și emoție când și-a văzut fiica în platou

Carlottina are 5 ani, vorbește în italiană, dar știe să numere până la 10 în română și a primit aplauzele tuturor copiilor când a numărat în limba noastră. Când chef Richard a ajuns în juriul Chefi la cuțite, Carlotta avea 2 ani și jumătate, iar acum are 5.

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De ce a lipsit fiica lui chef Sautner de la jurizare. Emma era așteptată să deguste în semifinală alături de tatăl ei, dar nu a putut ajunge

Chef Sautner nu a putut fi alături de fetița lui, pentru că zborul Emmei a fost anulat.

„Trebuia să vină și Emma aici, dar a intervenit o situație geopolitică neplăcută”, a spus Irina Fodor, iar Alexandru Sautner a mărturisit că a fost trist și îngrijorat, însă vorbise cu fiica și soția la telefon.

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Chefi la cuțite - Viitorul are gust îi aduce în prim-plan pe copiii ambițioși, talentați, inteligenți, buni și pasionați de gastronomie. Emisiunea se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.