Mireasa sezonul 11, 19 decembrie 2025. Retrospectiva sezonului! Ce au trăit concurenții de-a lungul competiției

Ediția din data de 19 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 11. Retrospectiva sezonului aduce în prim-plan experiențele trăite de concurenți pe parcursul competiției. De la primele întâlniri și așteptările cu care au intrat în casă, până la conflicte, momente de cumpănă și legături construite pas cu pas, fiecare participant a trecut printr-un proces intens de descoperire.

Vineri, 19.12.2025, 14:42