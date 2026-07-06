Mireasa, sezonul 13. Cât de pregătiți sunt Amalia și Sebastian pentru viața de afară

Ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Amalia și Sebastian se gândeau la petrecere cum va fi viața lor în afara casei.

Mireasa, sezonul 13. Roast de excepție în casa Mireasa! Ce și-au spus concurenții

Luni, 06.07.2026, 15:02

Mireasa, sezonul 13. Prima ceartă serioasă între Giulia și Alexandru

Luni, 06.07.2026, 14:35

Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Mihai pe Daniela

Luni, 06.07.2026, 14:30

Mireasa, sezonul 13. Cum arată topul publicului și cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Vineri, 03.07.2026, 15:57

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au votat cel mai puternic și cel mai slab cuplu

Vineri, 03.07.2026, 15:52

Mireasa, sezonul 13. Publicul a decis cine este băiatul eliminat din casă

Vineri, 03.07.2026, 15:39

Mireasa, sezonul 13. Fără imunitate în cursă! Daniel, Dorian și Darius, momente înainte de...

Vineri, 03.07.2026, 15:32

Mireasa, sezonul 13. Alexandru și Giulia, detalii despre începuturile lor în plin...

Vineri, 03.07.2026, 15:09

Mireasa, sezonul 13. Daniel, luat în vizor! Claudia și doamna Mihaela dau cărțile pe față:...

Vineri, 03.07.2026, 14:57

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, primul live pe Facebook ca un cuplu oficial!

Vineri, 03.07.2026, 14:26

Mireasa, sezonul 13. Daniela și doamna Melinda, replici dure din cauza acuzațiilor despre...

Vineri, 03.07.2026, 14:16

Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru au discutat despre situațiile grele prin care au trecut

Joi, 02.07.2026, 16:00