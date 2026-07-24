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Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cum ar fi reacționat Giulia dacă Alexandru ar fi avut relații cu persoane de același sex

Giulia și Alexandru au fost invitați în episodul 3 de la Mireasa: Confesiuni. Giulia a fost întrebată cum ar fi reacționat dacă, în timpul emisiunii, ar fi aflat că și Alexandru ar fi avut experiențe cu persoane de același sex, așa cum a avut ea. Concurenta a răspuns că o astfel de situație ar fi reprezentat un motiv suficient pentru a încheia relația!
Vineri, 24.07.2026, 11:30
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Logo show Vineri, 24.07.2026, 10:14 Super Neatza. Greșelile care ne pot da peste cap bugetul de vacanță

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Logo show Vineri, 24.07.2026, 09:06
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