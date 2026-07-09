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Mireasa, sezonul 13. Claudia, declarație pentru Daniel înainte de finală: „Pentru mine contezi!”

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. ] Finalul competiției bate la ușă, iar emoțiile ajung la cote maxime în casă! Simțind că timpul rămas este scurt, Claudia a decis să își deschidă sufletul în fața lui Daniel și i-a propus un moment de maximă sinceritate: să își spună lucruri pe care nu au avut curajul să le exprime până acum. Concurenta a făcut o mărturisire profundă, transmițându-i direct: „Pentru mine contezi!”.
Joi, 09.07.2026, 15:51
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Logo show Joi, 09.07.2026, 10:28 Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:05 Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

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Logo show Joi, 09.07.2026, 09:58
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