Mireasa, sezonul 13. Claudia, declarație pentru Daniel înainte de finală: „Pentru mine contezi!”

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. ] Finalul competiției bate la ușă, iar emoțiile ajung la cote maxime în casă! Simțind că timpul rămas este scurt, Claudia a decis să își deschidă sufletul în fața lui Daniel și i-a propus un moment de maximă sinceritate: să își spună lucruri pe care nu au avut curajul să le exprime până acum. Concurenta a făcut o mărturisire profundă, transmițându-i direct: „Pentru mine contezi!”.

Joi, 09.07.2026, 15:51