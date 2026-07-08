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Mireasa
Momente
Mireasa, sezonul 13. Claudia, nervoasă pe Daniel: Faci comentarii aiurea în live!
Mireasa, sezonul 13. Claudia, nervoasă pe Daniel: Faci comentarii aiurea în live!
Ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Ieri se năștea o întrebare. A vrut Claudia să doarmă Dorian în cameră cu ea?
Miercuri, 08.07.2026, 15:36
Mireasa, sezonul 13. Mama lui Alexandru a trimis o scrisoare! Ce reacție a avut concurentul
Miercuri, 08.07.2026, 15:11
Mireasa, sezonul 13. Mamele i-au dat sfaturi Biancăi în legătură cu Denis
Miercuri, 08.07.2026, 15:00
Mireasa, sezonul 13. Claudia, deranjată de cum se poartă Denis cu Bianca: Îți bați joc de ea!
Miercuri, 08.07.2026, 14:38
Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, votați să plece din competiție
Miercuri, 08.07.2026, 14:25
Mireasa, sezonul 13. Băieții au probat costumele de mire! Ce modele și-au ales pentru marea zi
Marti, 07.07.2026, 16:00
Mireasa, sezonul 13. Pentru cine are Claudia sentimente
Marti, 07.07.2026, 15:44
Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru, planuri pentru viitorul în doi
Marti, 07.07.2026, 15:41
Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan au mers la singurul fantasy date al acestui sezon
Marti, 07.07.2026, 15:25
Mireasa, sezonul 13. Pe cine este geloasă Bianca
Marti, 07.07.2026, 14:56
Mireasa, sezonul 13. Cum s-au organizat casele după deschiderea ușilor
Marti, 07.07.2026, 14:43
Mireasa, sezonul 13. Daniela a citit scrisoarea primită de Mihai de la mama lui
Marti, 07.07.2026, 14:29
Mireasa, sezonul 13. Ce echipă a câștigat concursul de roast
Luni, 06.07.2026, 15:49
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Mireasa, sezonul 13. Mama lui Alexandru a trimis o scrisoare! Ce reacție a avut concurentul
Miercuri, 08.07.2026, 15:11
Mireasa, sezonul 13. Mamele i-au dat sfaturi Biancăi în legătură cu Denis
Miercuri, 08.07.2026, 15:00
Mireasa, sezonul 13. Claudia, deranjată de cum se poartă Denis cu Bianca: Îți bați joc de ea!
Miercuri, 08.07.2026, 14:38
Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, votați să plece din competiție
Miercuri, 08.07.2026, 14:25
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