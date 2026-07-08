Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, declarații și tachinări! Ce și-au spus

Ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai se aflau ieri la ora declarațiilor, dar și a tachinărilor.

Mireasa, sezonul 13. Fetele au fost la proba rochiilor de mireasă

Miercuri, 08.07.2026, 15:56

Mireasa, sezonul 13. Claudia, nervoasă pe Daniel: Faci comentarii aiurea în live!

Miercuri, 08.07.2026, 15:36

Mireasa, sezonul 13. Mama lui Alexandru a trimis o scrisoare! Ce reacție a avut concurentul

Miercuri, 08.07.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 13. Mamele i-au dat sfaturi Biancăi în legătură cu Denis

Miercuri, 08.07.2026, 15:00

Mireasa, sezonul 13. Claudia, deranjată de cum se poartă Denis cu Bianca: Îți bați joc de ea!

Miercuri, 08.07.2026, 14:38

Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, votați să plece din competiție

Miercuri, 08.07.2026, 14:25

Mireasa, sezonul 13. Băieții au probat costumele de mire! Ce modele și-au ales pentru marea zi

Marti, 07.07.2026, 16:00

Mireasa, sezonul 13. Pentru cine are Claudia sentimente

Marti, 07.07.2026, 15:44

Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru, planuri pentru viitorul în doi

Marti, 07.07.2026, 15:41

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan au mers la singurul fantasy date al acestui sezon

Marti, 07.07.2026, 15:25

Mireasa, sezonul 13. Pe cine este geloasă Bianca

Marti, 07.07.2026, 14:56

Mireasa, sezonul 13. Cum s-au organizat casele după deschiderea ușilor

Marti, 07.07.2026, 14:43