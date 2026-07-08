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Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, declarații și tachinări! Ce și-au spus
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Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, declarații și tachinări! Ce și-au spus

Ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai se aflau ieri la ora declarațiilor, dar și a tachinărilor.
Miercuri, 08.07.2026, 15:46
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Mireasa, sezonul 13. Fetele au fost la proba rochiilor de mireasă

Mireasa, sezonul 13. Fetele au fost la proba rochiilor de mireasă

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 13. Claudia, nervoasă pe Daniel: Faci comentarii aiurea în live!

Mireasa, sezonul 13. Claudia, nervoasă pe Daniel: Faci comentarii aiurea în live!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 15:36 Mireasa, sezonul 13. Mama lui Alexandru a trimis o scrisoare! Ce reacție a avut concurentul

Mireasa, sezonul 13. Mama lui Alexandru a trimis o scrisoare! Ce reacție a avut concurentul

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 13. Mamele i-au dat sfaturi Biancăi în legătură cu Denis

Mireasa, sezonul 13. Mamele i-au dat sfaturi Biancăi în legătură cu Denis

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 15:00 Mireasa, sezonul 13. Claudia, deranjată de cum se poartă Denis cu Bianca: Îți bați joc de ea!

Mireasa, sezonul 13. Claudia, deranjată de cum se poartă Denis cu Bianca: Îți bați joc de ea!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 14:38 Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, votați să plece din competiție

Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, votați să plece din competiție

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 14:25 Super Neatza. Organizarea bagajului. Metode atractive şi pentru copii

Super Neatza. Organizarea bagajului. Metode atractive şi pentru copii

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 11:06 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Maria Popa, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Maria Popa, câștigătoarea zilei

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 10:47 Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 10:44 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Loredana Știrbescu, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Loredana Știrbescu, candidata zilei

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 10:38 Super Neatza. De ce ne doare în gât vara! Explicațiile medicului

Super Neatza. De ce ne doare în gât vara! Explicațiile medicului

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 09:44 Super Neatza. La mulți ani, Andrei!

Super Neatza. La mulți ani, Andrei!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 09:40
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