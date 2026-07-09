Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Bianca pe farsa făcută de Denis și Mihai

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Denis și Mihai erau puși pe fapte mari și au decis că este momentul perfect pentru a pune la cale o farsă în casă, însă rezultatul nu a fost deloc cel așteptat! Gluma băieților a lăsat urme, la propriu, iar cea care a căzut victimă a fost Bianca. Concurenta s-a supărat extrem de tare în momentul în care s-a trezit murdară de făină din cap până în picioare, plângându-se că are extensii în păr.

Joi, 09.07.2026, 15:22