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Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Bianca pe farsa făcută de Denis și Mihai

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Denis și Mihai erau puși pe fapte mari și au decis că este momentul perfect pentru a pune la cale o farsă în casă, însă rezultatul nu a fost deloc cel așteptat! Gluma băieților a lăsat urme, la propriu, iar cea care a căzut victimă a fost Bianca. Concurenta s-a supărat extrem de tare în momentul în care s-a trezit murdară de făină din cap până în picioare, plângându-se că are extensii în păr.
Joi, 09.07.2026, 15:22
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Mireasa, sezonul 13. Concurenții au primit poze amuzante de la public

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au primit poze amuzante de la public

Logo show Joi, 09.07.2026, 16:21 Mireasa, sezonul 13. Claudia, declarație pentru Daniel înainte de finală: „Pentru mine contezi!”

Mireasa, sezonul 13. Claudia, declarație pentru Daniel înainte de finală: „Pentru mine contezi!”

Logo show Joi, 09.07.2026, 15:51 Mireasa, sezonul 13. Situație ciudată în bucătarie între Alan și Sebastian! Ema a răbufnit: „Motive peste motive”

Mireasa, sezonul 13. Situație ciudată în bucătarie între Alan și Sebastian! Ema a răbufnit: „Motive peste motive”

Logo show Joi, 09.07.2026, 15:09 Mireasa, sezonul 13. Tensiuni din cauza Doamnei Mihaela! Giulia, Alexandru și Doamna Cătălina s-au aliat împotriva ei

Mireasa, sezonul 13. Tensiuni din cauza Doamnei Mihaela! Giulia, Alexandru și Doamna Cătălina s-au aliat împotriva ei

Logo show Joi, 09.07.2026, 14:27 Mireasa, sezonul 13. Denis a încălcat regulamentul! Ce a făcut concurentul și cum a reacționat restul casei

Mireasa, sezonul 13. Denis a încălcat regulamentul! Ce a făcut concurentul și cum a reacționat restul casei

Logo show Joi, 09.07.2026, 14:15 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:25 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:22 Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:17 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:14 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:28 Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:05 Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:58
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