Mireasa, sezonul 13. Pentru cine are Claudia sentimente

Ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Claudia și Daniel mai încercau să se lămurească dacă între ei mai există o perspectivă.

Mireasa, sezonul 13. Băieții au probat costumele de mire! Ce modele și-au ales pentru marea zi

Marti, 07.07.2026, 16:00

Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru, planuri pentru viitorul în doi

Marti, 07.07.2026, 15:41

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan au mers la singurul fantasy date al acestui sezon

Marti, 07.07.2026, 15:25

Mireasa, sezonul 13. Pe cine este geloasă Bianca

Marti, 07.07.2026, 14:56

Mireasa, sezonul 13. Cum s-au organizat casele după deschiderea ușilor

Marti, 07.07.2026, 14:43

Mireasa, sezonul 13. Daniela a citit scrisoarea primită de Mihai de la mama lui

Marti, 07.07.2026, 14:29

Mireasa, sezonul 13. Ce echipă a câștigat concursul de roast

Luni, 06.07.2026, 15:49

Mireasa, sezonul 13. Roast acid între concurenți! Ce glume au făcut

Luni, 06.07.2026, 15:41

Mireasa, sezonul 13. Cât de pregătiți sunt Amalia și Sebastian pentru viața de afară

Luni, 06.07.2026, 15:33

Mireasa, sezonul 13. Roast de excepție în casa Mireasa! Ce și-au spus concurenții

Luni, 06.07.2026, 15:02

Mireasa, sezonul 13. Prima ceartă serioasă între Giulia și Alexandru

Luni, 06.07.2026, 14:35

Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Mihai pe Daniela

Luni, 06.07.2026, 14:30