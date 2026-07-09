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Mireasa, sezonul 13. Situație ciudată în bucătarie între Alan și Sebastian! Ema a răbufnit: „Motive peste motive”

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. O situație complet neșteptată și ciudată s-a produs în bucătărie între Alan și Sebastian, transformând un moment obișnuit într-un focar de tensiune. Văzând că spiritele tind să scape de sub control, iubitele celor doi au intervenit imediat în discuție, încercând din răsputeri să aplaneze conflictul și să aducă liniștea. Cu toate acestea, explicațiile nu au mulțumit pe toată lumea, iar in Live au ajuns „la cuțite”.
Joi, 09.07.2026, 15:09
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Mireasa, sezonul 13. Concurenții au primit poze amuzante de la public

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au primit poze amuzante de la public

Logo show Joi, 09.07.2026, 16:21 Mireasa, sezonul 13. Claudia, declarație pentru Daniel înainte de finală: „Pentru mine contezi!”

Mireasa, sezonul 13. Claudia, declarație pentru Daniel înainte de finală: „Pentru mine contezi!”

Logo show Joi, 09.07.2026, 15:51 Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Bianca pe farsa făcută de Denis și Mihai

Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Bianca pe farsa făcută de Denis și Mihai

Logo show Joi, 09.07.2026, 15:22 Mireasa, sezonul 13. Tensiuni din cauza Doamnei Mihaela! Giulia, Alexandru și Doamna Cătălina s-au aliat împotriva ei

Mireasa, sezonul 13. Tensiuni din cauza Doamnei Mihaela! Giulia, Alexandru și Doamna Cătălina s-au aliat împotriva ei

Logo show Joi, 09.07.2026, 14:27 Mireasa, sezonul 13. Denis a încălcat regulamentul! Ce a făcut concurentul și cum a reacționat restul casei

Mireasa, sezonul 13. Denis a încălcat regulamentul! Ce a făcut concurentul și cum a reacționat restul casei

Logo show Joi, 09.07.2026, 14:15 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:25 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:22 Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:17 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:14 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:28 Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:05 Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:58
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