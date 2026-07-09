Mireasa, sezonul 13. Situație ciudată în bucătarie între Alan și Sebastian! Ema a răbufnit: „Motive peste motive”

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. O situație complet neșteptată și ciudată s-a produs în bucătărie între Alan și Sebastian, transformând un moment obișnuit într-un focar de tensiune. Văzând că spiritele tind să scape de sub control, iubitele celor doi au intervenit imediat în discuție, încercând din răsputeri să aplaneze conflictul și să aducă liniștea. Cu toate acestea, explicațiile nu au mulțumit pe toată lumea, iar in Live au ajuns „la cuțite”.

Joi, 09.07.2026, 15:09