Mireasa, sezonul 13. Tensiuni din cauza Doamnei Mihaela! Giulia, Alexandru și Doamna Cătălina s-au aliat împotriva ei

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Spiritele se încing la maximum din cauza unor comentarii. Giulia și Alexandru s-au simțit direct vizați de afirmațiile făcute de Doamna Mihaela, lucru care a atras imediat o serie de neplăceri și discuții aprinse în casă. Atmosfera a devenit și mai tensionată când Doamna Cătălina a intervenit și a recunoscut deschis că vorbele aceleiași mame au deranjat-o.

Joi, 09.07.2026, 14:27