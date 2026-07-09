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Mireasa, sezonul 13. Tensiuni din cauza Doamnei Mihaela! Giulia, Alexandru și Doamna Cătălina s-au aliat împotriva ei

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Spiritele se încing la maximum din cauza unor comentarii. Giulia și Alexandru s-au simțit direct vizați de afirmațiile făcute de Doamna Mihaela, lucru care a atras imediat o serie de neplăceri și discuții aprinse în casă. Atmosfera a devenit și mai tensionată când Doamna Cătălina a intervenit și a recunoscut deschis că vorbele aceleiași mame au deranjat-o.
Joi, 09.07.2026, 14:27
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Mireasa, sezonul 13. Denis a încălcat regulamentul! Ce a făcut concurentul și cum a reacționat restul casei

Mireasa, sezonul 13. Denis a încălcat regulamentul! Ce a făcut concurentul și cum a reacționat restul casei

Logo show Joi, 09.07.2026, 14:15 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Mihaela Gherlan

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:25 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Diana Simota, candidata zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:22 Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Super Neatza. Trucuri de magie spectaculoase cu Magitot

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:17 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Florentin Ene

Logo show Joi, 09.07.2026, 12:14 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marian Spirache, câștigătorul zilei

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:28 Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Super Neatza. Ce plante medicinale găsim în pădure și ce proprietăți au

Logo show Joi, 09.07.2026, 10:05 Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Super Neatza. Când devin un pericol real pentru sănătate înțepăturile de insecte

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:58 Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:00 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:59 Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00

Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:56 Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:53
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