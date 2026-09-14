Mireasa sezonul 14. Apropiere neașteptată la petrecere! Irina și Ronaldo s-au declarat oficial într-o cunoaștere
Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Atmosfera de la petrecerea de sâmbătă a adus o nouă apropiere surprinzătoare în casa Mireasa! Irina și Ronaldo au petrecut timp împreună, purtând o conversație deschisă despre intențiile și așteptările lor. În urma acestei discuții, cei doi concurenți au decis să facă un pas înainte și s-au declarat oficial într-o perioadă de cunoaștere.
Luni, 14.09.2026, 15:58