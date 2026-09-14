Mireasa sezonul 14. Apropiere neașteptată la petrecere! Irina și Ronaldo s-au declarat oficial într-o cunoaștere

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Atmosfera de la petrecerea de sâmbătă a adus o nouă apropiere surprinzătoare în casa Mireasa! Irina și Ronaldo au petrecut timp împreună, purtând o conversație deschisă despre intențiile și așteptările lor. În urma acestei discuții, cei doi concurenți au decis să facă un pas înainte și s-au declarat oficial într-o perioadă de cunoaștere.

Mireasa sezonul 14. Alberto admite că a plăcut-o pe Anne-Mary, iar Paula a reacționat: „M-a...

Luni, 14.09.2026, 15:47

Mireasa sezonul 14. Valentin intervine ferm! I-a interzis mamei sale să îi mai spună Mariei...

Luni, 14.09.2026, 15:20

Mireasa sezonul 14. Maria dă înapoi după acuzațiile la adresa lui Valentin! Reacția ei: „A...

Luni, 14.09.2026, 15:08

Mireasa sezonul 14. Task-ul cu merele din apă le-a dat bătăi de cap! Cine a câștigat proba?

Luni, 14.09.2026, 14:55

Mireasa sezonul 14. Veronica, ținta atacurilor lansate de Anne-Mary: „Nu ai tu concurență...

Luni, 14.09.2026, 14:30

Mireasa sezonul 14. Despărțire neașteptată la petrecere! Radu și Anne-Mary și-au spus adio

Luni, 14.09.2026, 14:15

Mireasa sezonul 14. Cine intră în cursa de eliminare alături de Rebeca

Vineri, 11.09.2026, 16:07

Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt preferații publicului

Vineri, 11.09.2026, 16:04

Mireasa sezonul 14. Fetele află alegerile mamelor! Cine riscă să fie blocată

Vineri, 11.09.2026, 16:01

Mireasa sezonul 14. Mamele și băieții votează o fată spre eliminare. Cine se află în pericol?

Vineri, 11.09.2026, 15:57

Mireasa sezonul 14. Emanuel, Mircea și Beleuț sunt la mâna publicului. Cine a plecat acasă

Vineri, 11.09.2026, 15:44

Mireasa sezonul 14. Alberto se îndrăgostește de Paula: ”Cred că o să fim mai mult decât...

Vineri, 11.09.2026, 15:39