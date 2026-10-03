Românii, alături de echipa naţională, la bine și la greu. Confruntarea Polonia – România, rezultat 6-0, lider detașat de audienţă

Seară grea pentru “tricolorii” lui Gică Hagi ȋn Liga Naţiunilor: aceștia au fost ȋnvinși ȋn deplasare, rezultat 6-0, după o eliminare intens dezbătută a centralului Urs Schnyder, care a dictat penalty şi l-a eliminat pe Drăguşin la o ţinere uşoară în careu, în minutul 22.

Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 09:25 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 09:26

Acesta este cel mai dur rezultat obţinut de echipa naţională ȋn ultimii 59 de ani. Cu toate acestea, românii au fost alături de echipa lor, ȋntr-un meci care s-a impus ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, cel de-al treilea meci al României în Nations League 2026, Polonia – România transmis aseară în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, în intervalul 21.45 – 23.37, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 8 puncte de rating şi 33.4% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea emisiunii Vocea României înregistra 6 puncte de rating şi 25.2% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 8.9 puncte de rating şi 29% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 6.6 puncte de rating şi 21.6% cota de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 8.5 puncte de rating şi 27.5% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 6.2 puncte de rating şi 19.8% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:09, aproape 1.8 milioane de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi.

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România a ȋntâlnit aseară Polonia, la Varșovia, ȋn al treilea meci cu Gică Hagi pe bancă ȋn Liga Naţiunilor, transmis ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. „Tricolorii” au clacat după decizia discutabilă a centralului Urs Schnyder, care a dictat penalty şi l-a eliminat pe Drăguşin la o ţinere uşoară în careu, în minutul 22. Polonezii au deschis scorul prin Lewandowski, ȋn urma penalty-ului, iar până la final acesta a reușit un hat-trick, ȋntr-o partidă care s-a ȋncheiat cu scorul de 6-0.

Luni, 5 octombrie, ȋncepând cu ora 21.45, echipa naţională ȋntâlnește Suedia, pe teren propriu, ȋn direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋn ultimul din seria celor 4 meciuri disputate de elevii lui Gică Hagi ȋn doar 11 zile. Următoarele două confruntări din grupă vor avea lor sâmbătă, 14 noiembrie, România – Polonia, și marţi, 17 noiembrie, Bosnia -Herţegovina – România, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. De altfel, până ȋn 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

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Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 2 octombrie 2026