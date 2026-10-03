Brooke Eby a murit la doar 37 de ani. Vedeta TikTok și-a documentat timp de patru ani lupta cu boala care i-a schimbat viața

Brooke Eby, cunoscută de sute de mii de oameni pentru felul sincer, dar și plin de umor în care vorbea despre lupta sa cu scleroza laterală amiotrofică (ALS), a murit la doar 37 de ani. Tânăra își documentase în ultimii ani evoluția bolii și devenise una dintre cele mai cunoscute voci din mediul online care vorbeau deschis despre această afecțiune.

Vestea morții sale a fost anunțată de ALS Network, organizație cu care Brooke Eby colaborase îndeaproape. Reprezentanții acesteia au descris-o drept o susținătoare extraordinară a comunității persoanelor diagnosticate cu ALS, dar și un om care, prin sinceritate și umor, a reușit să schimbe felul în care foarte mulți oameni priveau boala, potrivit www.alsnetwork.org. Brooke Eby avea numai 33 de ani atunci când a primit diagnosticul care avea să îi schimbe complet viața.

Brooke Eby a primit diagnosticul după patru ani în care a căutat răspunsuri

Primele probleme apăruseră însă cu mult înainte. Brooke avea 29 de ani când a observat că ceva nu era în regulă cu piciorul stâng. A început să șchiopăteze și îi era din ce în ce mai greu să ridice partea din față a piciorului.

Au urmat ani de consultații și investigații până când, în martie 2022, la vârsta de 33 de ani, medicii au diagnosticat-o cu scleroză laterală amiotrofică. ALS este o boală neurodegenerativă progresivă care afectează celulele nervoase responsabile de controlul mușchilor. Pe măsură ce boala avansează, persoanele afectate își pot pierde treptat capacitatea de a se deplasa, de a vorbi, de a înghiți și de a respira.

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Brooke avea să povestească ulterior că unul dintre lucrurile pe care și le dorea era ca oamenii să înțeleagă că ALS nu este o boală care apare exclusiv la vârste înaintate.

La doar câteva luni după diagnostic, a început să vorbească despre ceea ce i se întâmpla pe rețelele sociale, sub numele „Limpbroozkit”, potrivit www.people.com.

A ales să vorbească despre boală cu umor

În loc să își ascundă diagnosticul, Brooke Eby a făcut exact opusul. A deschis camera telefonului și a început să arate cum arată, în realitate, viața unui om cu ALS. A vorbit despre consultații, tratamente și despre pierderea treptată a mobilității, dar și despre lucrurile aparent mărunte care deveneau tot mai greu de făcut.

Felul în care a ales să spună toate aceste lucruri a făcut-o cunoscută. Brooke folosea frecvent umorul chiar și atunci când vorbea despre cele mai dificile momente ale bolii. Într-un interviu acordat în 2023, ea spunea că umorul devenise „superputerea” ei. Ulterior, avea să explice că atunci când ea reușea să râdă de propria situație, și oamenilor din jur le era mai ușor să vorbească despre ceea ce i se întâmpla, potrivit www.people.com.

Clipurile sale au ajuns la sute de mii de oameni pe TikTok și Instagram, iar în jurul ei s-a format treptat o adevărată comunitate.

Starea ei s-a agravat în ultimii ani

Boala a continuat însă să avanseze. În vara anului 2025, Brooke le spunea celor care o urmăreau că funcția sa respiratorie scăzuse semnificativ. A ajuns să aibă nevoie de un tub de alimentație, iar mobilitatea sa s-a redus tot mai mult. La începutul anului 2026 au apărut și problemele de vorbire și înghițire. În luna septembrie, cu numai câteva săptămâni înainte de moarte, Brooke mărturisea că oamenilor le devenise foarte greu să mai înțeleagă ce spune.

Chiar și în aceste condiții, a continuat să posteze și să vorbească despre boală, potrivit www.people.com. Pentru ea, toate acele imagini aveau să rămână și după ce nu va mai fi. Brooke spunea că speră ca jurnalul său video să îi ajute în viitor pe oamenii care primesc același diagnostic și încearcă să înțeleagă ce îi așteaptă.

A creat o comunitate pentru oamenii diagnosticați cu ALS

Activitatea ei nu s-a limitat la rețelele sociale. Brooke Eby a fondat ALStogether, o comunitate creată pentru persoanele care trăiesc cu ALS și familiile acestora. Platforma le oferea posibilitatea să intre în legătură cu alte persoane aflate în aceeași situație, dar și cu specialiști, îngrijitori și organizații care îi puteau ajuta.

Proiectul s-a dezvoltat, iar în 2026 ALStogether a devenit parte a ALS Network. În luna iunie a acestui an, Brooke a primit și premiul „Dean and Kathleen Rasmussen Advocate of the Year”, pentru activitatea sa în sprijinul comunității ALS, potrivit www.alsnetwork.org.

Înainte ca boala să îi schimbe viața, Brooke lucrase timp de aproximativ zece ani pentru Salesforce. După anunțul morții sale, directorul companiei, Marc Benioff, i-a adus la rândul său un omagiu public, amintind optimismul cu care aceasta a continuat să își trăiască viața în ciuda diagnosticului, conform www.people.com.

Mesajul transmis după moartea lui Brooke Eby

ALS Network a anunțat decesul lui Brooke Eby pe 1 octombrie 2026. Organizația a amintit nu doar activitatea ei, ci mai ales felul în care a reușit să creeze legături între oamenii care treceau prin aceeași experiență: „Brooke a schimbat felul în care oamenii văd ALS”, a transmis Sheri Strahl, președinte și CEO al ALS Network, potrivit www.alsnetwork.org.

Brooke Eby avea 37 de ani. În ultimii patru ani din viață, a ales să arate public inclusiv cele mai grele momente prin care a trecut, cu speranța că experiența sa îi va face pe alții să înțeleagă mai bine boala și îi va ajuta pe cei care se confruntă cu același diagnostic.

Iar într-un text publicat înainte de moarte, Brooke spunea că știa că videoclipurile sale vor rămâne online și după ce ea nu va mai fi. Își dorea ca ele să devină un fel de jurnal pentru oamenii care aveau să primească, la rândul lor, diagnosticul de ALS și să caute răspunsuri.

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