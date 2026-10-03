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Lewandowski a doborât recordul lui Cristiano Ronaldo chiar împotriva României. „Tricolorii”, victimele unei seri istorice

România a trăit o seară de coșmar în fața Poloniei, iar Robert Lewandowski a profitat din plin de problemele tricolorilor. Atacantul polonez a reușit un hat-trick în victoria cu 6-0 și a doborât chiar în fața României un record care îi aparținea lui Cristiano Ronaldo.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 13:06 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 13:09
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Naționala României a plecat fără puncte din Polonia și cu șase goluri primite, însă partida de vineri seară va rămâne în istoria fotbalului și dintr-un alt motiv.

Robert Lewandowski a avut o prestație spectaculoasă și a reușit să își treacă numele în cartea recordurilor UEFA Nations League. Starul Poloniei a marcat de trei ori în poarta tricolorilor, iar hat-trick-ul său a venit la vârsta de 38 de ani.

Robert Lewandowski a doborât recordul lui Cristiano Ronaldo

Prin cele trei goluri înscrise împotriva României, Robert Lewandowski a devenit cel mai vârstnic fotbalist care reușește un hat-trick în UEFA Nations League, potrivit www.przegladsportowy.onet.pl.

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Recordul îi aparținea până acum lui Cristiano Ronaldo, însă atacantul polonez a reușit să îl depășească la 38 de ani și 42 de zile. Astfel, o seară pe care fotbaliștii români vor dori probabil să o uite cât mai repede s-a transformat într-una istorică pentru Lewandowski.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât atacantul continuă să fie decisiv pentru naționala Poloniei chiar și la 38 de ani. Cele trei goluri marcate României i-au permis să mai adauge un record impresionant unei cariere în care a bifat deja performanțe importante atât la echipa națională, cât și la nivel de club.

România, una dintre adversarele preferate ale lui Lewandowski

Iar problemele României cu Robert Lewandowski nu au început la partida de vineri seară. Atacantul polonez are un bilanț impresionant în confruntările cu „tricolorii”. După hat-trick-ul reușit în partida câștigată de Polonia cu 6-0, Lewandowski a ajuns la șapte goluri marcate împotriva României, conform www.eurosport.ro.

România a devenit astfel una dintre naționalele împotriva cărora starul polonez s-a simțit cel mai bine de-a lungul carierei. Lewandowski mai avea amintiri excelente din duelurile cu tricolorii. În preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018, atacantul a marcat la București, în victoria Poloniei cu 3-0, iar în returul disputat la Varșovia a reușit un hat-trick în succesul cu 3-1. Istoria s-a repetat acum într-un mod și mai dureros pentru România.

Seară de coșmar pentru „tricolori” în Polonia

Dincolo de recordul stabilit de Robert Lewandowski, rezultatul de 6-0 arată proporțiile serii extrem de dificile traversate de naționala României. Polonezii au profitat de problemele din jocul „tricolorilor”, iar Lewandowski a fost omul care a ieșit din nou la rampă.

La final, atacantul polonez a avut toate motivele să sărbătorească: trei goluri, o victorie categorică și un record al lui Cristiano Ronaldo doborât. Pentru România, însă, partida va rămâne la polul opus: o înfrângere categorică și o seară în care Robert Lewandowski a mai scris o pagină de istorie chiar împotriva tricolorilor.

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