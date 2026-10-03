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Horoscop weekend 3 octombrie - 4 octombrie 2026. Trei zodii se ceartă din cauza banilor. Care își găsește acum sufletul pereche

Weekendul 3-4 octombrie 2026 este marcat de intrarea lui Venus în mișcare retrogradă în Scorpion și de o opoziție intensă între Marte și Pluto, aspecte care pot aduce un moment important de cotitură pentru toate semnele zodiacale.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 07:12 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 07:13
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Este o perioadă care îi îndeamnă pe oameni să privească mai atent spre interior, să-și reevalueze relațiile și alegerile financiare și să se confrunte cu situații sau emoții din trecut.

Horoscop weekend 3 octombrie - 4 octombrie 2026

Pe măsură ce energia astrală se îndreaptă spre introspecție, astrele îi îndeamnă pe nativi să încetinească ritmul, să analizeze ce investesc în plan sentimental și financiar și să acorde atenție emoțiilor ascunse, în loc să se grăbească spre următoarea etapă.

Venus retrogradă în Scorpion – 3 octombrie: aduce o perioadă de reevaluare în dragoste, încredere și resurse comune. Foste iubiri sau probleme rămase nerezolvate în relații pot reveni în atenție.

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Marte în Leu în opoziție cu Pluto în Vărsător – 3 octombrie: poate scoate la suprafață lupte pentru putere, emoții intense și tensiuni care au fost ascunse până acum.

Marte în trigon cu Neptun: oferă o energie mai blândă, favorabilă creativității, imaginației și activităților care permit evadarea temporară din stresul cotidian.

Berbec

Fantomele unor relații sau decizii din trecut își fac din nou simțită prezența. Poate fi momentul potrivit pentru a repara anumite lucruri, însă este nevoie de răbdare, mai ales în familie.

Taur

Parteneriatele importante trec printr-o schimbare majoră, care s-ar putea să pară în afara controlului tău. În loc să intri în conflicte de putere acasă, încearcă să faci un pas în spate și să privești situația cu detașare.

Gemeni

Să găsești echilibrul între grija pentru tine și responsabilitățile față de ceilalți poate fi dificil. Dorințele tale naturale și latura jucăușă te pot ajuta însă să depășești momentele mai tensionate.

Rac

Amintește-ți ce îți făcea plăcere în copilărie. Redescoperirea acelor activități te poate ajuta să recapeți o bucurie pe care ai pierdut-o. Ai încredere în intuiție atunci când vine vorba despre o comunicare mai sănătoasă.

Leu

Casa și familia intră într-o perioadă de reevaluare. Este momentul să te asiguri că spațiul tău personal îți oferă cu adevărat liniștea și siguranța de care ai nevoie.

Fecioară

Sâmbăta vine cu o energie relaxată și potrivită pentru creativitate și joacă. Totuși, când vine vorba despre deciziile pe termen lung, ai nevoie de o analiză sinceră a situației personale și financiare.

Balanță

Nu mai încerca să menții echilibrul pentru toată lumea cu prețul propriei liniști. Concentrează-te pe lucrurile pentru care ești recunoscător și pe aspectele pe care le poți controla.

Scorpion

Venus intră în retrograd chiar în semnul tău, iar weekendul devine unul dedicat în mare parte ție. Este o perioadă în care îți reevaluezi identitatea și te întrebi ce îți dorești cu adevărat de la viață.

Săgetător

Începe o perioadă emoțională și introspectivă. Poate fi momentul să privești spre trecut, să petreci mai mult timp singur și să rămâi deschis în fața posibilității ca anumite persoane importante din trecut să revină în viața ta, arată Yourtango.com.

Capricorn

Asumă-ți partea ta de responsabilitate în dinamica relațiilor și evită să transferi vina asupra celorlalți. În același timp, este un moment bun să faci ordine atât în spațiul mental, cât și în cel fizic.

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Vărsător

Ascultă-ți intuiția, chiar dacă unele sentimente sunt greu de pus în cuvinte. Ai nevoie de curaj pentru a-ți transforma ideile creative în realitate, însă este important să construiești totul pas cu pas.

Pești

Îți recapeți puterea atunci când stabilești limite clare. Nu te teme să te îndepărtezi de obligații, situații sau locuri care îți consumă energia emoțională.

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