România mai poate întoarce totul după umilința cu Polonia! Ce se întâmplă în clasament dacă tricolorii bat Suedia

România are 0 puncte după trei etape în Liga Națiunilor, dar mai sunt 9 puncte în joc. Ce se poate schimba dacă tricolorii înving Suedia și care sunt calculele grupei B4.

România este ultima în grupa B4 din Liga Națiunilor după trei înfrângeri consecutive, însă calculele nu sunt încă închise. Tricolorii mai au trei partide de disputat și, implicit, nouă puncte puse în joc. Primul pas ar trebui făcut luni, 5 octombrie, când România întâlnește Suedia pe Arena Națională. Ce s-ar întâmpla în clasament în cazul unei victorii și cât mai poate recupera echipa lui Gică Hagi.

Înfrângerea cu 0-6 în fața Poloniei a complicat și mai mult situația României în Liga Națiunilor. După trei etape, „tricolorii” nu au obținut niciun punct și ocupă ultimul loc în Grupa B4. România a început actuala ediție cu înfrângerea 1-2 în Suedia, apoi a pierdut pe teren propriu cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4. A urmat partida de la Varșovia, unde Polonia s-a impus categoric, cu 6-0. În ciuda startului extrem de slab, România nu este încă blocată matematic pe ultimul loc. Mai sunt trei etape, ceea ce înseamnă că echipa națională poate acumula maximum nouă puncte.

Cum arată clasamentul înainte de România – Suedia

După partidele disputate vineri, situația din Grupa B4 este următoarea:

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1. Suedia – 7 puncte

2. Bosnia și Herțegovina – 5 puncte

3. Polonia – 4 puncte

4. România – 0 puncte

România are și un golaveraj puternic afectat de primele trei partide. Tricolorii au primit 12 goluri, șase dintre ele numai în partida cu Polonia. Diferența dintre România și liderul Suedia este, așadar, de șapte puncte. Față de Polonia, ocupanta locului al treilea, diferența este de patru puncte. Dar grupa este abia la jumătate pentru România.

Ce se întâmplă dacă România bate Suedia

Următorul meci devine esențial. România – Suedia se joacă luni, 5 octombrie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, conform programului publicat de FRF. Dacă România câștigă, ajunge la 3 puncte, în timp ce Suedia rămâne la 7.

Asta nu înseamnă automat că tricolorii urcă de pe ultimul loc, deoarece poziția după etapa a patra va depinde și de rezultatul partidei Bosnia și Herțegovina – Polonia.

Victoria ar avea însă o importanță uriașă: România și-ar păstra posibilitatea de a recupera în ultimele două etape și ar opri Suedia din acumularea altor trei puncte.

Conform regulamentului UEFA, o victorie valorează trei puncte, un egal un punct, iar o înfrângere zero puncte. Clasamentul final este stabilit în primul rând în funcție de numărul de puncte acumulate.

România poate ajunge la maximum 9 puncte

Aici apare calculul care păstrează grupa deschisă. România mai are de jucat cu:

5 octombrie: România – Suedia

14 noiembrie: România – Polonia

17 noiembrie: Bosnia și Herțegovina – România

Dacă România le câștigă pe toate trei, obține nouă puncte și termină grupa cu 9 puncte. Matematic, un asemenea total poate schimba radical poziția României. În funcție de rezultatele Suediei, Bosniei și Poloniei în celelalte partide, tricolorii pot recupera locuri în clasament. Există însă un lucru foarte important: nici măcar trei victorii nu stabilesc singure poziția finală a României.

La 9 puncte, rezultatele celorlalte echipe rămân decisive. Prin urmare, formularea corectă nu este că România se califică sau promovează dacă își câștigă ultimele trei meciuri. Corect este că România poate ajunge la 9 puncte și poate reintra serios în lupta pentru partea superioară a grupei, dacă și celelalte rezultate îi sunt favorabile.

Mai poate România ajunge chiar pe primul loc?

Da, matematic, în acest moment scenariul nu este imposibil. Dar este unul care nu mai depinde exclusiv de România. Suedia are 7 puncte. Dacă pierde luni la București, rămâne la 7, iar România ajunge la 3.

Dacă tricolorii câștigă ulterior și cu Polonia, și în Bosnia, România ajunge la 9. Pentru ca aceste nouă puncte să fie suficiente pentru primul loc, România ar avea nevoie ca Suedia, Bosnia și Polonia să piardă suficiente puncte în celelalte partide.

Cu alte cuvinte, România trebuie să câștige, dar în același timp trebuie să privească și spre rezultatele adversarelor.

Tocmai de aceea partida cu Suedia este atât de importantă. O înfrângere ar reduce drastic posibilitățile matematice, în timp ce o victorie ar menține deschisă lupta pentru o clasare mult mai bună.

De ce contează atât de mult locul ocupat în grupă

Miza nu este doar evitarea ultimului loc. UEFA a modificat sistemul de promovare și retrogradare pentru ediția 2026/27, înaintea trecerii la o structură cu trei ligi în ediția următoare. În Liga B, unde se află România, câștigătoarea grupei promovează direct în Liga A. Echipa de pe locul al doilea merge la barajul pentru promovarea în Liga A, iar ocupanta locului al treilea rămâne în Liga B.

Echipa care termină pe locul patru nu retrogradează automat. Ea va disputa un baraj cu una dintre formațiile clasate pe locul al doilea în Liga C pentru a rămâne în Liga B, conform regulamentului prezentat de www.uefa.com. Prin urmare, fiecare poziție recuperată poate avea o importanță majoră.

Câte meciuri trebuie să câștige România

Nu există, în acest moment, un număr de victorii care să îi garanteze României o anumită poziție fără să luăm în calcul rezultatele celorlalte echipe. Trei victorii ar duce România la maximum 9 puncte și i-ar oferi cea mai bună șansă de a urca puternic în clasament. Două victorii ar însemna cel puțin 6 puncte la final, dacă al treilea meci este pierdut, însă nici acest total nu garantează evitarea ultimului loc. O singură victorie ar duce România la minimum 3 puncte, insuficiente pentru a ști de pe acum unde va termina grupa.

Mai există și scenarii care includ remize, astfel că toate calculele se vor modifica după fiecare etapă. În cazul egalității de puncte, UEFA aplică mai întâi criteriile rezultate din meciurile directe dintre echipele aflate la egalitate: punctele obținute în confruntările directe, golaverajul direct și numărul de goluri marcate în aceste partide. Abia ulterior intră în calcul criterii precum golaverajul general.

România – Suedia poate schimba datele problemei

După 0-6 cu Polonia, România nu mai are aproape deloc spațiu pentru pași greșiți dacă vrea să recupereze spectaculos în clasament. Partea bună a calculelor este că mai sunt 9 puncte disponibile. Partea dificilă este că România pornește de la zero și nu mai depinde doar de propriile rezultate.

Primul răspuns vine luni seară, pe Arena Națională. Dacă România învinge Suedia, tricolorii ajung la trei puncte și păstrează deschisă posibilitatea unei reveniri în ultimele două etape. Apoi urmează două meciuri care pot deveni decisive: acasă cu Polonia și în deplasare cu Bosnia și Herțegovina. Matematic, grupa nu este închisă. În teren, însă, România are nevoie de o schimbare radicală după trei înfrângeri consecutive și 12 goluri primite.

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