Mireasa sezonul 14. Despărțire neașteptată la petrecere! Radu și Anne-Mary și-au spus adio

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Deznodământ neașteptat la petrecere, unde Radu și Anne-Mary au decis să pună punct relației lor. După momentul despărțirii, Anne-Mary a făcut declarații tranșante despre fostul ei partener. Aceasta a subliniat că are o personalitate mult mai puternică decât a lui Radu și și-a exprimat scepticismul cu privire la atitudinea acestuia, susținând că bărbatul joacă un rol și nu este sincer cu el însuși.

Luni, 14.09.2026, 14:15