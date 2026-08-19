Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen o critică pe doamna Isabela din cauza cățelului Goofy: „Întârzie!”

Ediția din 19 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Primele neînțelegeri își fac simțită prezența în casa Mireasa, iar de această dată în centrul atenției sunt doamna Carmen și doamna Isabela! Atmosfera s-a tensionat după ce doamna Carmen a făcut câteva remarci directe legate de atenția exagerată pe care doamna Isabela i-o acordă cățelului Goofy, susținând că din această cauză apar întârzieri.

Miercuri, 19.08.2026, 14:13