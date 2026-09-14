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Mireasa sezonul 14. Maria dă înapoi după acuzațiile la adresa lui Valentin! Reacția ei: „A fost de la alcool”

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. După ce la petrecere a susținut ferm că s-a simțit înjosită de gesturile și vorbele lui Valentin, Maria dă înapoi și vine cu o explicație surprinzătoare. Întrebată despre motivele exacte care au deranjat-o, concurenta a pus totul pe seama aburilor alcoolului, mărturisind că nu mai știe să explice concret de ce a avut acea reacție sau ce a declanșat starea ei.
Luni, 14.09.2026, 15:08
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Mireasa sezonul 14. Apropiere neașteptată la petrecere! Irina și Ronaldo s-au declarat oficial într-o cunoaștere

Mireasa sezonul 14. Apropiere neașteptată la petrecere! Irina și Ronaldo s-au declarat oficial într-o cunoaștere

Logo show Luni, 14.09.2026, 15:58 Mireasa sezonul 14. Alberto admite că a plăcut-o pe Anne-Mary, iar Paula a reacționat: „M-a deranjat”

Mireasa sezonul 14. Alberto admite că a plăcut-o pe Anne-Mary, iar Paula a reacționat: „M-a deranjat”

Logo show Luni, 14.09.2026, 15:47 Mireasa sezonul 14. Valentin intervine ferm! I-a interzis mamei sale să îi mai spună Mariei „noră”

Mireasa sezonul 14. Valentin intervine ferm! I-a interzis mamei sale să îi mai spună Mariei „noră”

Logo show Luni, 14.09.2026, 15:20 Mireasa sezonul 14. Task-ul cu merele din apă le-a dat bătăi de cap! Cine a câștigat proba?

Mireasa sezonul 14. Task-ul cu merele din apă le-a dat bătăi de cap! Cine a câștigat proba?

Logo show Luni, 14.09.2026, 14:55 Mireasa sezonul 14. Veronica, ținta atacurilor lansate de Anne-Mary: „Nu ai tu concurență în fața mea!”

Mireasa sezonul 14. Veronica, ținta atacurilor lansate de Anne-Mary: „Nu ai tu concurență în fața mea!”

Logo show Luni, 14.09.2026, 14:30 Mireasa sezonul 14. Despărțire neașteptată la petrecere! Radu și Anne-Mary și-au spus adio

Mireasa sezonul 14. Despărțire neașteptată la petrecere! Radu și Anne-Mary și-au spus adio

Logo show Luni, 14.09.2026, 14:15 Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 14-20 septembrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 14-20 septembrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 14.09.2026, 11:39 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Florin Ristei desenează, Adina Moraru ghicește

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Florin Ristei desenează, Adina Moraru ghicește

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:57 Super Neatza. Principiile fundamentale ale unei relații armonioase și de lungă durată

Super Neatza. Principiile fundamentale ale unei relații armonioase și de lungă durată

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:50 Super Neatza. Cum poți opri căderea părului și ce tratamente funcționează cu adevărat

Super Neatza. Cum poți opri căderea părului și ce tratamente funcționează cu adevărat

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:44 Super Neatza. Cum arată traseul aplicativ pentru admiterea la Academia de Poliție

Super Neatza. Cum arată traseul aplicativ pentru admiterea la Academia de Poliție

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:38 Super Neatza. Siguranța copiilor în fotbalul juvenil. Ce se întâmplă în academiile din România

Super Neatza. Siguranța copiilor în fotbalul juvenil. Ce se întâmplă în academiile din România

Logo show Luni, 14.09.2026, 09:51
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