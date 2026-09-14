Mireasa sezonul 14. Maria dă înapoi după acuzațiile la adresa lui Valentin! Reacția ei: „A fost de la alcool”

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. După ce la petrecere a susținut ferm că s-a simțit înjosită de gesturile și vorbele lui Valentin, Maria dă înapoi și vine cu o explicație surprinzătoare. Întrebată despre motivele exacte care au deranjat-o, concurenta a pus totul pe seama aburilor alcoolului, mărturisind că nu mai știe să explice concret de ce a avut acea reacție sau ce a declanșat starea ei.

Luni, 14.09.2026, 15:08