Mireasa sezonul 14. Veronica, ținta atacurilor lansate de Anne-Mary: „Nu ai tu concurență în fața mea!”

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary a lansat un atac direct la adresa Veronicăi, somând-o să își vadă de treabă și să nu se mai bage în seamă cu Radu. Anne-Mary a tăiat scurt orice încercare de dialog, punctând că între ele nu poate fi vorba de o competiție: „Nu ai tu concurență în fața mea!”. Discuția a stârnit valuri de reacții, având în vedere că Radu și Anne-Mary s-au despărțit deja la petrecere.

Luni, 14.09.2026, 14:30