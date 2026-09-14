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Mireasa sezonul 14. Veronica, ținta atacurilor lansate de Anne-Mary: „Nu ai tu concurență în fața mea!”

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary a lansat un atac direct la adresa Veronicăi, somând-o să își vadă de treabă și să nu se mai bage în seamă cu Radu. Anne-Mary a tăiat scurt orice încercare de dialog, punctând că între ele nu poate fi vorba de o competiție: „Nu ai tu concurență în fața mea!”. Discuția a stârnit valuri de reacții, având în vedere că Radu și Anne-Mary s-au despărțit deja la petrecere.
Luni, 14.09.2026, 14:30
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Mireasa sezonul 14. Apropiere neașteptată la petrecere! Irina și Ronaldo s-au declarat oficial într-o cunoaștere

Mireasa sezonul 14. Apropiere neașteptată la petrecere! Irina și Ronaldo s-au declarat oficial într-o cunoaștere

Logo show Luni, 14.09.2026, 15:58 Mireasa sezonul 14. Alberto admite că a plăcut-o pe Anne-Mary, iar Paula a reacționat: „M-a deranjat”

Mireasa sezonul 14. Alberto admite că a plăcut-o pe Anne-Mary, iar Paula a reacționat: „M-a deranjat”

Logo show Luni, 14.09.2026, 15:47 Mireasa sezonul 14. Valentin intervine ferm! I-a interzis mamei sale să îi mai spună Mariei „noră”

Mireasa sezonul 14. Valentin intervine ferm! I-a interzis mamei sale să îi mai spună Mariei „noră”

Logo show Luni, 14.09.2026, 15:20 Mireasa sezonul 14. Maria dă înapoi după acuzațiile la adresa lui Valentin! Reacția ei: „A fost de la alcool”

Mireasa sezonul 14. Maria dă înapoi după acuzațiile la adresa lui Valentin! Reacția ei: „A fost de la alcool”

Logo show Luni, 14.09.2026, 15:08 Mireasa sezonul 14. Task-ul cu merele din apă le-a dat bătăi de cap! Cine a câștigat proba?

Mireasa sezonul 14. Task-ul cu merele din apă le-a dat bătăi de cap! Cine a câștigat proba?

Logo show Luni, 14.09.2026, 14:55 Mireasa sezonul 14. Despărțire neașteptată la petrecere! Radu și Anne-Mary și-au spus adio

Mireasa sezonul 14. Despărțire neașteptată la petrecere! Radu și Anne-Mary și-au spus adio

Logo show Luni, 14.09.2026, 14:15 Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 14-20 septembrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 14-20 septembrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 14.09.2026, 11:39 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Florin Ristei desenează, Adina Moraru ghicește

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Florin Ristei desenează, Adina Moraru ghicește

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:57 Super Neatza. Principiile fundamentale ale unei relații armonioase și de lungă durată

Super Neatza. Principiile fundamentale ale unei relații armonioase și de lungă durată

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:50 Super Neatza. Cum poți opri căderea părului și ce tratamente funcționează cu adevărat

Super Neatza. Cum poți opri căderea părului și ce tratamente funcționează cu adevărat

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:44 Super Neatza. Cum arată traseul aplicativ pentru admiterea la Academia de Poliție

Super Neatza. Cum arată traseul aplicativ pentru admiterea la Academia de Poliție

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:38 Super Neatza. Siguranța copiilor în fotbalul juvenil. Ce se întâmplă în academiile din România

Super Neatza. Siguranța copiilor în fotbalul juvenil. Ce se întâmplă în academiile din România

Logo show Luni, 14.09.2026, 09:51
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