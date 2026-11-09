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Alberto și Paula de la Mireasa s-au logodit. Reacțiile celor din casă când aceștia au revenit

Alberto și Paula de la Mireasa s-au logodit. Vezi cum au reacționat oamenii din casă când cei doi s-au reîntors la filmări.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 13:06 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 13:09
Alberto și Paula de la Mireasa s-au logodit. Reacțiile celor din casă când aceștia au revenit | antena 1
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Veste importantă pentru Alberto și Paula de la Mireasa! Cei doi au făcut un pas important în relația lor și s-au logodit, iar momentul a fost primit cu multă bucurie de ceilalți concurenți. La întoarcerea în casă, cuplul a fost întâmpinat cu felicitări și reacții emoționante din partea celor care le-au fost alături în competiție.

Alberto și Paula au făcut pasul cel mare

Relația celor doi a ajuns într-un moment special, după ce Alberto și Paula au decis să își oficializeze intențiile și s-au logodit. Vestea a fost una importantă nu doar pentru ei, ci și pentru colegii din casa Mireasa, care au avut ocazia să afle despre schimbarea din viața cuplului.

La revenirea lor în casă, concurenții nu au rămas indiferenți. Aceștia i-au felicitat pe Alberto și Paula și s-au bucurat alături de ei pentru pasul făcut. Atmosfera a fost una plină de entuziasm, iar cei doi au primit urări de bine din partea colegilor.

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Cum au fost primiți de ceilalți concurenți

Revenirea celor doi a fost un prilej de sărbătoare în casă. Ceilalți concurenți s-au arătat încântați de veste și le-au transmis felicitări pentru logodnă. Bucuria lor a arătat că momentul a fost primit cu căldură de cei care le-au urmărit parcursul în emisiune.

Pentru Alberto și Paula, reacțiile colegilor au completat un moment deja special. Logodna marchează o etapă importantă în relația lor și deschide un nou capitol pentru cei doi, care au ales să își consolideze legătura.

Astfel, întoarcerea în casa Mireasa nu a trecut neobservată, ci s-a transformat într-un moment de bucurie împărtășită cu ceilalți concurenți. Alberto și Paula au avut parte de o primire frumoasă, iar colegii le-au arătat că se bucură pentru fericirea lor.

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