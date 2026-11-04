Alberto și-a ieșit din fire la Mireasa! A țipat și a făcut un gest agresiv la adresa unui alt concurent. Ce a urmat

În ediția din 4 noiembrie 2026, Alberto a „explodat” și nu a mai ținut cont de nimic, ajungând să facă un gest agresiv față de unul dintre concurenți.

Aseară, concurenții au avut parte de task-ul cabinei telefonice. Acesta a fost momentul în care Alberto a avut o reacție vulcanică și a făcut chiar un gest violent față de unul dintre concurenți, la task-ul cabinei telefonice. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Alberto, reacție vulcanică la Mireasa! Concurentul a țipat și a făcut un gest violent față de un concurent! Ce a urmat, în ediția din 4 noiembrie 2026

În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii au fost difuzate imagini cu reacția violentă a lui Alberto.

Supărat că a fost surprins că trișează la task-ul telecabinei, concurentul a avut o reacție vulcanică.

„A dat jumate de ceapă pe jos, a dat miezul pe jos. Nu e corect!”, au fost reacțiile avute de Adrian și Valentin.

„Unde e jumătate?!”, a început să țipe Alberto nervos.

Veronica a încercat să intervină și să spună cum s-au întâmplat lucrurile, dar a jignită de tânăr: „Taci din gură, chioaro, ai văzut tu! Taci din gură”.

Furios, Alberto a „explodat” de nervi și a făcut un gest violent. Într-un moment de agresivitate, tânărul a aruncat apă în ochii lui Valentin.

„Ce te enervezi așa! Dă-i drumul, păcăliciule”, i-a zis acesta.

„Cei mai mari ofticoși sunteți voi”, a zis Alberto despre Valentin și Adrian, în timp ce ieșea din cabina telefonică și mergea la Paula.

„A început să behăie aia...La mine nu țipă nimeni! Aș fi vrut să câștig. Nu mai pot de neervi”, a zis tânărul nervos.

„Lasă-i să se dea cap în cap! Doi perverși, doi mocofani. Ăla, de iubita lui stă numai cu ochii pe mine, pe fața mea. Țineți-vă femeile în lesă!”, a răbufnit ulterior Alberto.

„Eu cred că dacă nu erau camere deveneai agresiv. Ai aruncat cu paharul”, a spus Claudia.

„Eu zic să ai grijă ce spui”, a reacționat Paula.

Atitudinea lui Alberto a stârnit nemulțumirea Simonei Gherghe, care a intervenit și a ținut să îi atragă atenția Paulei asupra unui aspect. Descoperă detalii în clipurile de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.