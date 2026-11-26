O oportunitate inedită îi așteaptă pe tinerii care își doresc să experimenteze un stil de viață diferit, departe de agitația orașelor. O fermă din Slovenia caută patru voluntari pentru anul 2027, iar persoanele selectate vor beneficia de cazare și mâncare gratuită, dar și de sprijin pentru cheltuielile de transport. În schimb, acestea vor trebui se înhame la o provocare. Iată despre ce este vorba!

Ce trebuie să faci ca să beneficiezi de cazare și mâncare gratuite la o fermă din Slovenia | pexels

Potrivit informațiilor, cei care vor să beneficieze de o astfel de experiență vor trebui să participe la activități agricole, lucrări de întreținere și proiecte dedicate protejării mediului.

Oportunitatea este oferită de o gospodărie situată în apropierea localității Šentjanž din Slovenia. Proiectul se desfășoară prin intermediul Corpului European de Solidaritate și poartă numele „Yes! to Sustainability 2027”.

O fermă din Slovenia caută patru voluntari pentru anul 2027. Ce presupune proiectul

Organizatorii pun la dispoziție patru locuri pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Cei care vor fi selectați vor putea locui la fermă în perioada aprilie-noiembrie 2027, pentru o durată care poate varia în funcție de disponibilitate și de acordul stabilit cu organizatorii.

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Scopul inițiativei este de a-i familiariza pe participanți cu principiile permaculturii, construcțiile naturale și viața într-o comunitate care pune accent pe protejarea mediului.

Ce trebuie să facă voluntarii pentru a beneficia de cazare și mâncare gratuită

În schimbul cazării, meselor vegetariene și sprijinului pentru transport, voluntarii vor participa la mai multe activități practice desfășurate în gospodărie.

Printre responsabilitățile acestora se numără grădinăritul, cultivarea alimentelor, lucrările de întreținere, construcțiile folosind materiale naturale și proiectele de tip DIY. De asemenea, participanții vor avea ocazia să învețe despre utilizarea responsabilă a apei și a energiei, permacultură și diferite metode prin care poate fi redus impactul asupra mediului.

Programul include și participarea la activități organizate în comunitatea locală. Voluntarii vor trebui să se implice inclusiv în pregătirea meselor, curățenie și întreținerea spațiilor comune.

Potrivit organizatorilor, programul presupune aproximativ șapte ore de activități pe zi, între orele 08:00 și 16:00, cu o pauză de o oră. Restul timpului este destinat odihnei și activităților personale.

Cine poate aplica și în ce condiții vor locui participanții

Înscrierile sunt destinate tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani, interesați de protejarea mediului și de un stil de viață sustenabil. Nu este necesară o diplomă în agricultură sau experiență profesională în domeniul permaculturii.

Cu toate acestea, candidații trebuie să fie dispuși să lucreze în aer liber, să colaboreze cu ceilalți voluntari și să poată comunica în limba engleză. De asemenea, aceștia trebuie să fie pregătiți să locuiască într-o zonă rurală, unde accesul la mijloacele de transport este limitat.

Cazarea va fi asigurată într-o cabană comună, iar condițiile sunt simple, deoarece ferma funcționează fără racordare la rețelele publice clasice de utilități. Voluntarii vor avea la dispoziție toalete ecologice cu compost și dușuri solare, iar o parte dintre facilități sunt amplasate în aer liber.

Mesele vor fi vegetariene și pregătite împreună de participanți. Organizatorii își propun să folosească ingrediente locale sau ecologice ori de câte ori este posibil. Un alt aspect important de luat în calcul este faptul că ferma nu beneficiază de acces la transportul public, ceea ce poate îngreuna deplasările către localitățile din apropiere.

Ce cheltuieli sunt acoperite și până când se pot înscrie cei interesați

Participarea la proiect nu presupune achitarea unei taxe. Pe lângă cazare și mâncare, organizatorii asigură sprijin pentru cheltuielile de transport eligibile, în limitele stabilite de programul european.

Voluntarii beneficiază și de asigurare, instruire și o sumă destinată cheltuielilor personale, însă valoarea exactă a acesteia trebuie confirmată de organizatori înainte de acceptarea locului, conform voluntouring.org.

Potrivit informațiilor publicate în cadrul proiectului, termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 15 decembrie 2026, ora 23:59.

Tinerii interesați trebuie să completeze formularul de înscriere pus la dispoziție de organizatori și să verifice în prealabil condițiile de eligibilitate pentru participarea prin Corpul European de Solidaritate.

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