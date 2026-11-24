Soția lui Denis Alibec a adus pe lume o fetiță în urmă cu o lună. Anca Surdu a născut printr-o cezariană de urgență, din cauza unei probleme medicale, iar Aria a avut nevoie de incubator și oxigen, după ce a venit pe lume.

Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu o lună. Soția fotbalistului a vorbit despre momentele grele prin care a trecut după nașterea Ariei.

Soția lui Denis Alibec a vorbit despre experiența nașterii fetiței sale

Anca Surdu a povestit că a fost nevoită să facă cezariană de urgență, din cauza unei probleme medicale.

Fiica ei și a lui Denis Alibec a cântărit la naștere puțin peste 2.500 de grame, iar Aria a trebuit să stea la incubator și oxigen. Anca Surdu a explicat faptul că au urmat și alte momente grele, din cauza unei suspiciuni de infecție.

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Anca Surdu s-a simțit neputincioasă în acele momente

Anca Surdu a mărturisit că s-a simțit neputicioasă în acele momente, în care fetița nu era lângă ea și că tot ce îi rămasese de făcut era să aibă încredere că Aria va fi bine și să aștepte.

În prezent, fetița este acasă și le face zilele mai frumoase părinților. Soția lui Denis Alibec a recunoscut că acea experiență a rămas cu ea, deși este conștientă că alți copii au trecut prin situații mai dificile.

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