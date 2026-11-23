În sezonul 14 al emisiunii Mireasa, mai multe cupluri s-au lăsat pradă pasiunii. Descoperă cine sunt concurenții care nu au mai ținut cont de nimic și au făcut pasul cel mare.

Sezonul 14 al emisiunii Mireasa este unul surprinzător și plin de situații neașteptate. Unele dintre cele mai dezbătute subiecte din show au fost momentele în care unele cupluri au întreținut relații intime în casă. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt concurenții care au făcut pasul cel mare.

Care sunt cuplurile care au întreținut relații intime în sezonul 14 al show-ului Mireasa

Concurenți din toate colțurile țării și chiar și de mai departe au venit la emisiunea Mireasa sezonul 14 pentru a-și găsi jumătatea perfectă și pentru a face pasul cel mare, spre întemeierea unei familii.

Cel mai îndrăgit reality show matrimonial a avut marea premieră pe 17 august 2026 și, de atunci, numeroși concurenți au trecut pragul casei. Unii au fost ghinioniști și nu au reușit să simtă o atracție pentru cineva anume, în timp ce alții au fost ceva mai norocoși și au reușit chiar să își găsească un partener potrivit.

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Fiind una dintre cele mai apreciate și urmărite emisiuni de la Antena 1, fanii show-ului nu au ratat niciun moment important și au dezbătut intens cele mai fierbinți subiecte prezentate de Simona Gherghe. Totuși, de departe cel mai discutat subiect a fost cel legat de cuplurile care au întreținut relații intime în casa Mireasa sezonul 14.

Unul dintre cuplurile care au făcut pasul cel mare a fost cel format din Maria și Adrian. Ceea ce a început ca un joc de flirturi și sărutări s-a transformat, într-o noapte, într-un moment extrem de intim. A doua zi, concurenții nu s-au ferit să recunoască cele întâmplate și au lăsat totul pe seama atracției puternice dintre ei.

Un alt cuplu de la Mireasa sezonul 14 care a întreținut relații intime este cel format din Paula și Alberto. Acesta lucru a fost demonstrat chiar la mijlocul lunii noiembrie 2026, atunci când concurenta a cerut șansa de a efectua un test de sarcină. Ulterior, acesta s-a dovedit a fi negativ. Într-o discuție cu doamna Carmen și cu doamna Elena, tânăra a dezvăluit faptul că încă de la vârsta de 16 ani își dorește să aibă copii.

Și Maria și Valentin se numără printre cuplurile care au făcut acest pas important, mai ales că cei doi au s-au logodit și au petrecut împreună momente de neuitat în Malta.

Cel mai recent cuplu care s-a lăsat dus de val și a întreținut relații intime în casa Mireasa sezonul 14 este, în mod surprinzător sau nu, cel format din Anne și Claudio. Controversata concurentă nu a mai putut să-ți înfrâneze atracția pentru tânăr și lucrurile au evoluat rapid către momente extrem de intime.