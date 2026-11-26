Adam Mosseri, directorul Instagram, neagă că platforma ascultă conversațiile prin microfon pentru reclame și explică de ce utilizatorii văd anunțuri atât de bine țintite.

Te-ai întrebat vreodată de ce, după ce vorbești cu un prieten despre o vacanță la munte, deschizi Instagram și începi să vezi reclame la pensiuni, echipamente de drumeție sau destinații turistice? Astfel de situații au alimentat de-a lungul timpului suspiciunile că aplicația ar folosi microfonul telefonului pentru a asculta conversațiile și pentru a afișa reclame personalizate.

Instagram folosește microfonul telefonului pentru reclame

Adam Mosseri, directorul Instagram, a abordat din nou acest subiect și a negat că platforma ar asculta discuțiile utilizatorilor prin microfon sau cameră.

Într-un videoclip publicat pe contul său de Instagram, acesta a încercat să explice de ce reclamele pot părea uneori atât de bine adaptate conversațiilor purtate în viața de zi cu zi.

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„Nu v-am ascultat prin intermediul microfonului, al camerei sau al oricărui alt dispozitiv de înregistrare”, a transmis Mosseri, subliniind că dorește să fie foarte clar în această privință.

De ce apar reclame pentru lucruri despre care tocmai ai vorbit

Potrivit publicației internaționale Social Samosa, care a relatat despre explicațiile oferite de șeful Instagram, Mosseri a prezentat trei posibile motive pentru care utilizatorii pot avea impresia că aplicația le ascultă conversațiile.

Primul motiv ține de expunerea anterioară la reclame. Este posibil ca o persoană să fi văzut deja de mai multe ori o reclamă pentru un produs sau un serviciu, fără să îi acorde o atenție deosebită.

Ulterior, subiectul respectiv poate ajunge într-o conversație, iar utilizatorul ajunge să facă legătura între discuție și reclama întâlnită pe Instagram.

Al doilea motiv are legătură cu atenția selectivă. După ce vorbești despre un anumit lucru, devii mai atent la informațiile care au legătură cu el. Astfel, este posibil să observi mai ușor o reclamă sau o recomandare pe care, în alte condiții, ai fi trecut-o cu vederea.

Al treilea element ține de cercul social. Mosseri a explicat că Instagram poate folosi informații despre utilizatori, prietenii lor și alte persoane cu interese asemănătoare pentru a determina ce reclame ar putea fi relevante.

Prin urmare, dacă un prieten caută un anumit produs sau este interesat de un serviciu, este posibil să întâlnești ulterior reclame asemănătoare.

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Ce spune Adam Mosseri despre accesul la microfonul telefonului

Directorul Instagram a susținut că folosirea microfonului pentru a înregistra conversațiile ar reprezenta o încălcare gravă a vieții private.

În plus, potrivit explicațiilor sale, o asemenea activitate ar putea duce la consumarea mai rapidă a bateriei și ar putea fi observată prin indicatorul care semnalează activarea microfonului pe telefon.

Subiectul nu este unul nou. În octombrie 2025, publicația TechCrunch relata că Mosseri abordase aceeași suspiciune într-un videoclip, explicând că reclamele pot fi direcționate pe baza activității online, a intereselor și a informațiilor furnizate de advertiseri.

La rândul său, The Verge a atras atenția asupra modului în care sistemele de publicitate ale Meta pot genera recomandări foarte precise, fără ca platforma să fie nevoită să asculte conversațiile prin microfon.

Mosseri a recunoscut că explicațiile sale s-ar putea să nu îi convingă pe toți utilizatorii. Totuși, a vrut să își facă publică poziția într-o privință care continuă să ridice semne de întrebare.

Potrivit directorului Instagram, reclamele care par să apară imediat după o conversație nu sunt rezultatul ascultării prin microfon, ci pot fi explicate prin activitatea online, interesele utilizatorilor și modul în care funcționează publicitatea personalizată.