Simona Gherghe i-a dat replica lui Anne Mary, după o declarație neașteptată făcută la Mireasa. Ce a spus concurenta și de ce a reacționat prezentatoarea în acest mod.

Schimb de replici neașteptat în emisiunea Mireasa! Anne Mary a făcut o declarație care a stârnit reacția Simonei Gherghe. Concurenta a vorbit despre rolul ei în competiție, iar prezentatoarea nu a ezitat să îi răspundă.

Simona Gherghe a pus-o la punct pe Anne - Mary după o replică

Anne Mary și Claudio au avut o apropiere fizică în casa Mireasa, însă lucrurile nu au evoluat spre o relație de cuplu. Cei doi au explicat că nu sunt împreună și că nu își doresc să construiască o relație nici după încheierea competiției.

Cu toate acestea, situația lor a continuat să fie un subiect de discuție în casă. Comentariile celorlalți participanți, dar și părerile mamelor au deranjat-o pe Anne Mary. Concurenta s-a arătat nemulțumită de faptul că acestea își exprimă opiniile despre ea și despre apropierea pe care a avut-o cu Claudio.

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În timpul discuției, Anne Mary a făcut o afirmație ironică despre rolul concurenților în emisiune. Replica ei a venit pe fondul nemulțumirilor legate de comentariile făcute de mamele băieților.

„Noi ne știm rolul, să ne împerechem pe aici”, a spus Anne Mary.

Cum a reacționat Simona Gherghe la replica lui Anne Mary

Declarația concurentei a determinat-o pe Simona Gherghe să intervină. Prezentatoarea nu a fost de acord cu felul în care Anne Mary a descris rolul participanților în emisiunea Mireasa și i-a atras atenția că scopul competiției este cu totul altul.

Simona Gherghe i-a amintit concurentei că se află în emisiune de trei luni și jumătate și că ar trebui să înțeleagă ce presupune participarea la această experiență. Mai mult, prezentatoarea a făcut referire și la apropierea dintre Anne Mary și Claudio, într-un mod ironic.

„Nu, nu. Dacă tu crezi, după trei luni și jumătate că rolul tău la Mireasa este să te împerechezi pe aici, pe lângă faptul că ai reușit să îți împlinești rolul, la perfecție, felicitări, ai greșit emisiunea, Anne”, a spus Simona Gherghe.

Anne Mary, deranjată de atitudinea mamelor concurenților de la Mireasa

Anne Mary nu și-a ascuns nemulțumirea și a vorbit deschis despre lucrurile care o deranjează. Concurenta a întrebat de ce mamele ajung să le critice pe fete și să le facă reproșuri, în loc să se concentreze asupra propriilor fii.

În opinia ei, acestea ar trebui să fie prezente pentru băieții lor și să îi susțină în deciziile pe care le iau în cadrul emisiunii. Anne Mary a subliniat că nu se referă la o singură mamă, ci la toate cele care au un astfel de comportament.

„Care este rolul mamelor în această emisiune? Să ne facă pe noi cu ou și cu oțet? Și aici vorbesc de toate mamele. Care este rolul lor? Să ne susțină, să stea cu băieții lor, să ne facă pe noi cu ou și cu oțet toată ziua?”, a spus Anne Mary.

Simona Gherghe a intervenit în discuție și a venit cu o explicație despre rolul mamelor în emisiune. Prezentatoarea consideră că acestea au dreptul să își susțină fiii, dar și să își exprime opiniile despre fetele cu care aceștia interacționează.

„Să stea cu băieții lor, să își dea cu părerea despre voi în fața băieților lor”, a spus Simona Gherghe.

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