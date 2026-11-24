Happy Channel lansează o serie de interviuri-eveniment dedicate sănătății și longevității cu Dr. Alina Epure, invitată azi la Happy Café:”După 40 de ani vine nota de plată pe sănătate?”

Când începe corpul să ne trimită nota de plată pentru felul în care am trăit până acum? Ce se schimbă în organism după 40 de ani și ce putem face pentru a ne păstra sănătatea, energia și vitalitatea pe termen lung? Sunt câteva dintre întrebările la care telespectatorii Happy Channel vor primi răspunsuri în cadrul unei întâlniri speciale, astăzi, de la ora 15:30, la Happy Café, cu Alina Epure, doctor în Științe medicale specializat în nutriție și medicina stilului de viață.

Happy Channel lansează o serie de interviuri-eveniment dedicate sănătății și longevității cu Dr. Alina Epure

Happy Channel dă astfel startul unei serii de interviuri de colecție cu dr. Alina Epure, reputat specialist cu peste 15 ani de experiență în domeniul sănătății și prevenției, care derulează proiecte de succes în România și Republica Moldova. Autoarea volumului „Secretul longevității și vitalității. Medicina stilului de viață”, dr. Alina Epure face parte din European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) și din The Nutrition Society. Printre proiectele sale se numără și o inițiativă dedicată sănătății elevilor, desfășurată în 500 de școli din întreaga țară.

Ediția de azi Happy Cafe o aduce pe dr. Alina Epure față în față cu Vlad Gherman, într-o conversație despre sănătatea după 40 de ani, schimbările prin care trece organismul și importanța alegerilor pe care le facem zi de zi. Întâlnirea deschide seria de dialoguri speciale menite să aducă în atenția publicului teme esențiale despre sănătate, prevenție și calitatea vieții, prin explicații valoroase, oferite la Happy Cafe.