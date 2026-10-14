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Andreea s-a dezlănțuit la adresa Veronicăi, la Mireasa! Concurenta nu și-a mai putut opri reacțiile, după sărutul acestuia cu Radu

În ediția din 13 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Andreea a dat cărțile pe față și n

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 12:28 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 14:03
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Numeroase discuții și tensiuni au apărut în casa Mireasa după ce Radu și Veronica s-au sărutat la petrecerea de sâmbătă. În ediția din 13 ocotmbrie 2026 a emisiunii Capriciile iubirii, Andreea și Veronica și-au aruncat replici dure! Descoperă ce reproșuri a primit aceasta din urmă.

Andreea s-a dezlănțuit la adresa Veronicăi, la Capriciile iubirii! Concurenta nu și-a mai putut opri reacțiile, după sărutul acestuia cu Radu

Radu și Veronica s-au simțit atât de bine la petrecerea de sâmbătă și au ajuns să sărute, însă întâmplarea a stârnit nu doar motive de uimire, dar și discuții aprinse în casa Mireasa. În ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Andreea nu și-a mai putut ascunde părerile despre Veronica și s-a dezlănțuit la adresa ei.

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Aceasta nu a rămas indiferentă și a reacționat și astfel, un nou conflict s-a iscat în casa Mireasa.

„Ea când a avut nevoie de susținere, eu am susținut-o. Acum, când poate și mie îmi e greu, îmi dă niște atacuri”, a spus Veronica despre Anne.

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Andreea a intervenit imediat și i-a luat apărarea prieteni sale, dar a și criticat-o pe blondină: „I-am spus să nu facă asta. Veronica, scuză-mă că-ți spun, eu nu o să susțin niciodată un asemenea comportament la o femeie! Niciodată!”.

În Live, cele două și-au aruncat alte replici dure și reproșuri, iar Raluca Preda a încercat să medieze discuția.

Radu a asistat la „atacurile” fetelor și camerele de filmat au surprins reacțiile concurentului. Ce s-a discutat în Live și ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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