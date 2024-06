După despărțirea de Simona și divorțul ce a urmat, Andrei părea să fi trecut printr-o perioadă dificilă. Cum s-a pozat cu noua lui iubită!

Totuși, imaginile recente demonstrează că a reușit să își găsească din nou fericirea. Cuplul a fost surprins în ipostaze tandre, bucurându-se de soare și de momentele petrecute împreună la mare.

Andrei de la Mireasa, noi ipostaze romantice alături de iubită la mare, după ce s-a despărțit de Simona. Cum au apărut

Noua relație a lui Andrei pare să fie una foarte armonioasă, iar gesturile lor afectuoase nu au trecut neobservate. Cei doi au fost văzuți îmbrățișându-se și râzând împreună, semn că sunt foarte fericiți unul alături de celălalt.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Simona Lincan, răsfățată cu flori. Ce surpriză a primit fosta soție a lui Andrei

Articolul continuă după reclamă

Cei doi s-au pozat în ipostaze de vis.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Despărțirea de Simona a fost un moment greu pentru Andrei, dar se pare că acum este pregătit să lase trecutul în urmă și să privească spre viitor cu optimism. Noua sa iubită pare să fie o prezență pozitivă în viața lui, iar apropierea lor emoțională este evidentă. Aceasta nu este prima dată când cei doi sunt văzuți împreună, dar fotografiile de la plajă sunt primele care îi arată într-o lumină atât de intimă și tandră.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, mulți dintre ei bucurându-se să-l vadă pe Andrei fericit după toate dificultățile prin care a trecut.

Citește și: Mireasa sezonul 7. Andrei Macovei are o nouă iubită după despărțirea de Simona. Cum arată Ana Maria

Mireasa sezonul 7. De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț: ”Mi-a fost rușine de familia ei”

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.