Burlăcițele de la Mireasa. Alături de ce foste concurente a apărut Roberta după despărțirea de Andi

După ce Andi și Roberta și-au anunțat despărțirea, cei doi au apelat la activități care să-i facă să uite de probleme. Andi a început să meargă mult la sala de fitness și să posteze imagini de acolo, iar Roberta a început să petreacă timpul cu alte două foste concurente Mireasa care au trecut prin despărțiri.

Roberta are parte de suportul altor fete care au trecut prin despărțiri: Hatice din sezonul 7 Mireasa și Daiana din sezonul 10. Mai întâi, Hatice s-a împrietenit cu Daiana, iar apoi au primit-o și pe Roberta în gașca lor. Chiar dacă li s-au destrămat căsniciile, cele 3 au rămas, totuși, cu prietene după experiența Mireasa.

Roberta, Daiana și Hatice au legat o prietenie

Daiana s-a căsătorit cu Cristi Țiplă în sezonul 10 Mireasa, dar lucrurile n-au mers între ei și au divorțat după puțin timp. Între Hatice și Mihai lucrurile au stat diferit, pentru că relația lor a durat mai mult, a fost presărată cu despărțiri și împăcări și în cele din urmă tânăra a anunțat că ea și Mihai nu mai formează un cuplu. Roberta și Andi s-au despărțit și ei la puțin timp de la cununia civilă, iar separarea a fost cu acuzații și declarații scandaloase.

Ce a spus Andi după despărțirea de Roberta

„Doar eu și bunul Dumnezeu știm prin câte stări și gânduri am trecut. Am iubit și m-am învinovățit pentru ca îmi doream să repar să fac să fie bine și am lăsat de la mine, mi-am călcat pe orgoliu și m-am întors pentru ca am crezut în acel te iubesc. Am fost înjosit în ultimul hal… toate sentimentele mele au fost călcate în picioare. Nu vreau circ, dar nu vreau să mai las pe nimeni să își bată joc de mine. Când un om îți spune ca a greșit și ca te iubește crezi că va fi bine dar uite ca pană la urma te îngroapă și mai rău”, a scris Andi, pe TikTok.

„Tu mergi la fostul acasă și în timpul ăla eu te sun și tu îmi închizi telefonul atâtea ore, toată ziua și seara când vii te comporți ca mine ca și când nimic nu s-a întâmplat și spui că mă iubești pe mine lucrurile astea nici nu știu cum mă fac să mă simt. Tu ai fost la el acasă și el ți-a scris. Eu am văzut toate conversațiile și tot ce s-a întâmplat. Asta este realitatea”, a spus el, pe Facebook.

Ce a spus Roberta după despărțirea de Andi

„El s-a căsătorit cu mine, în timp ce fosta lui era acasă, cu mama lui, împreună cu fratele lui, în Italia. Ieșind din competiție, a vrut să se debaraseze încet de mine, făcându-mă vinovată de lucruri mărunte, împovorându-mă cu toate treburile casei. Îmi spunea că muncește (șofer de ridesharing), pleca chiar și câte 24 ore de acasă, aplicația îți dă voie să lucrezi doar 12 ore, dar o dată, într-o zi, în care a fost plecat aproximativ 10 ore de acasă pe aplicație scria că a muncit doar 2 ore”, a scris Roberta, în comentarii, pe TikTok.

„M-a lăsat singură de sărbători, plecând la fratele lui, la țară la ei, unde era și fosta lui. Probabil nu i-a mai mers cu ea și că a încercat să se împace cu mine, spunând că el nu înțelege cum a putut să se poarte așa cu mine. Încearcă să mă învinuiască pe mine că l-am înșelat pe fostul meu (ceea ce e fals) și mă face de râs în fața României”, a mai spus fata.

Andi și Roberta s-au căsătorit în sezonul 11 Mireasa. Foarte mulți fani ai emisiunii au crezut în relația lor, însă s-au despărțit.