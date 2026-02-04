Antena Căutare
Cu cine s-a întâlnit Andi din sezonul 11 Mireasa după anunțul despărțirii cu declarații scandaloase de Roberta

Andi s-a pozat recent cu 2 cupluri formate în sezonul 11 Mireasa. Fostul partener al Robertei s-a întâlnit cu Edera și Liviu și Liliana și Teo.

Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 12:01 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 12:14
Galerie
Andi și Roberta din sezonul 11 s-au despărțit | Instagram

Andi a fost în atenția fanilor Mireasa după despărțirea cu declarații scandaloase de Roberta. Fostul concurent al sezonului 11 Mireasa a petrecut timp cu Liviu, Edera, Liliana și Teo: „O seară minunată”, a scris Edera în dreptul imaginii.

Citește și: Despărțire șoc la Mireasa, sezon 11. Andi a plecat de acasă, iar Roberta a vorbit despre ce s-a întâmplat: „Ai vrut circ?”

Andi, alături de 2 cupluri formate în sezonul 11 Mireasa

Fotografia a atras atenția mai ales în urma declarațiilor șocante făcute atât de el cât și de Roberta. Cei doi și-au făcut reciproc acuzații și și-au anunțat despărțirea. Mai întâi, el a acuzat-o de infidelitate, ea a negat acuzația, el a publicat un filmuleț în care avea pantalonii rupți și stătea încălțat cu un singur pantof în fața ușii, iar apoi a amintit și ea de orele în care el era plecat de acasă.

Ce a spus Andi după despărțirea de Roberta

„Doar eu și bunul Dumnezeu știm prin câte stări și gânduri am trecut. Am iubit și m-am învinovățit pentru ca îmi doream să repar să fac să fie bine și am lăsat de la mine, mi-am călcat pe orgoliu și m-am întors pentru ca am crezut în acel te iubesc. Am fost înjosit în ultimul hal… toate sentimentele mele au fost călcate în picioare. Nu vreau circ, dar nu vreau să mai las pe nimeni să își bată joc de mine. Când un om îți spune ca a greșit și ca te iubește crezi că va fi bine dar uite ca pană la urma te îngroapă și mai rău”, a scris Andi, pe TikTok.

„Tu mergi la fostul acasă și în timpul ăla eu te sun și tu îmi închizi telefonul atâtea ore, toată ziua și seara când vii te comporți ca mine ca și când nimic nu s-a întâmplat și spui că mă iubești pe mine lucrurile astea nici nu știu cum mă fac să mă simt. Tu ai fost la el acasă și el ți-a scris. Eu am văzut toate conversațiile și tot ce s-a întâmplat. Asta este realitatea”, a spus el, pe Facebook.

Ce a spus Roberta după despărțirea de Andi

„El s-a căsătorit cu mine, în timp ce fosta lui era acasă, cu mama lui, împreună cu fratele lui, în Italia. Ieșind din competiție, a vrut să se debaraseze încet de mine, făcându-mă vinovată de lucruri mărunte, împovorându-mă cu toate treburile casei. Îmi spunea că muncește (șofer de ridesharing), pleca chiar și câte 24 ore de acasă, aplicația îți dă voie să lucrezi doar 12 ore, dar o dată, într-o zi, în care a fost plecat aproximativ 10 ore de acasă pe aplicație scria că a muncit doar 2 ore”, a scris Roberta, în comentarii, pe TikTok.

„M-a lăsat singură de sărbători, plecând la fratele lui, la țară la ei, unde era și fosta lui. Probabil nu i-a mai mers cu ea și că a încercat să se împace cu mine, spunând că el nu înțelege cum a putut să se poarte așa cu mine. Încearcă să mă învinuiască pe mine că l-am înșelat pe fostul meu (ceea ce e fals) și mă face de râs în fața României”, a mai spus fata.

Andi și Roberta s-au căsătorit în sezonul 11 Mireasa. Foarte mulți fani ai emisiunii au crezut în relația lor, însă s-au despărțit.

Colaj cu Andi și Roberta
+5
Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 7. Ce a făcut Andi în perioada în care a fost departe de Roberta din cauza eliminării lui din casă

Mireasa, sezonul 13. Claudia a criticat-o dur pe Daniela. Cele două au fost implicate într-un nou conflict. Ce s-a întam...
