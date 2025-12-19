Când începe sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data premierei

Antena Căutare
Simona Gherghe a anunțat data la care începe sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii, după ce Adin și Lavinia au fost desemnați câștigătorii sezonului 12.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 17:16 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 17:25

Adin și Lavinia au câștigat sezonul 12 Mireasa, iar Simona Gherghe a anunțat că un nou sezon va debuta pe 12 ianuarie 2025.

Sezonul 13 Mireasa începe pe 12 ianuarie 2026

„Am ajuns la finalul sezonului al 12-lea și ne pregătim de sezonul al 13-lea: Mireasa: Meciul Iubirii. O să fie un an fabulos pentru că suntem sub imperiul Cupei Mondiale. Meciurile vor fi transmise la Antena 1, dar noi tot cu iubirea ne ocupăm și vă spun că vom fi în casele voastre ca de obicei, de luni până vineri, de la ora 14:00, începând cu 12 ianuarie 2026”, a anunțat Simona Gherghe.

Lavinia și Adin sunt câștigătorii sezonului 12 Mireasa

Spre sfârșitul Finalei de pe 19 decembrie, Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 12 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va da un start important în viață.

Simona Gherghe a anunțat clasamentul celor 3 cupluri care s-au luptat pentru marele premiu:

22,42% Florina și Alex;

35,24% Denisa și Cristian;

42, 34% Lavinia și Adin!

Astfel, mirii sezonului 11 sunt Lavinia și Adin.

„O să vă spun că, de fapt fiecare dintre voi sunteți marii câștigători, pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți face orice în viață! E foarte important ca lângă tine să ai partenerul potrivit”, a spus Simona Gherghe.

„Ne tremură mâinile. Suntem foarte emoționați. Au început de ieri dimineața emoțiile, când am fost la primărie, când am mers la primărie. Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat și nu în ultimul rând nașilor noștri: Sorin și Diana”, au spus marii câștigători ai sezonului 12 Mireasa: Lavinia și Adin.

