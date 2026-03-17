Mireasa, sezon 13. Ce fete se află în topul lui Vlad. Băieții s-au simțit „amenințați” de alegerile noului concurent

Vlad, noul concurent din casa show-ului matrimonial sezon 13, a făcut un top trei fete care i-au atras atenția după ce le-a cunoscut mai bine. Băieții s-au simțit „amenințați” de alegerile băiatului.

Luni seară, după ce a intrat în emisia live, Vlad a avut ocazia să cunoască toate fetele din emisiune. Tânărul a fost atent la fiecare concurentă, încercând să își facă un top în minte. Un lucru este cert, acesta a fost atras de trei participante.

Două dintre ele se află într-o relație. De asemenea, noul concurent a punctat că nimic nu-i va sta în cale dacă există atracție între el și o fată dintr-un cuplu. Acesta va face tot ce poate pentru a o cuceri.

Ce fete se află în topul lui Vlad, noul concurent de la Mireasa: Meciul Iubirii

În testimonialul de prezentare, Vlad a scos la iveală faptul că a venit în casa show-ului matrimonial pentru două fete brunete și înalte. Printre acestea se numără și Roxi, cea care corespunde tiparului său de femeie.

Mai mult, printre concurentele care i-au atras atenția tânărului se află și Daniela. Încă de la prima interacțiune cu iubita lui Darius, Vlad a fost „hipnotizat” de ochii săi frumoși. Băiatul și-a luat cu greu privirea de la ea.

Iar cea te-a treia fată din topul său este Ema. Concurenta a reușit să-i capteze atenția cu mișcările sale de dans și energia pozitivă. Fetele nominalizate au primit câte un tatuaj temporar de la Vlad.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Prin ce dramă a trecut Vlad în copilărie. Tânărul are un băiețel în vârstă de 4 ani. Ce a mai scos la iveală

În timp ce noul concurent petrecea timp alături de fete, băieții se simțeau „amenințați” de alegerile acestuia.

„Fac infarct, mă jur! Dacă îmi iau tensiunea cred că o am 50”, a spus Alexandru, vizibil tensionat.

„Doamne, ce mă bucur că n-am fost în topul lui!”, a reacționat Claudia.

„Eu cred că zic pass și tura asta! Parcă nu mi se pare genul meu!”, a dezvăluit Paula.

„Am zis-o și o repet, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place (n.r. despre Daniela). De prima dată am văzut ochii ăia foarte pătrunzători. Mi-a atras atenția. Eu o să fac aici tot ceea ce simt (n.r. răspuns când a fost întrebat dacă știa că este într-o relație”, a spus Vlad în direct către Simona Gherghe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

