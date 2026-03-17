Antena Căutare
Ce se întâmplă cu pisica Miți din casa Mireasa. Simona Gherghe a făcut anunțul. Unde se află acum: „La sfatul medicului..."

În emisia live de marți, 17 martie 2026, din Mireasa sezon 13: Meciul Iubirii, Simona Gherghe a explicat motivul pentru care pisica de companie a platoului, Miți, nu se mai află alături de ei. Mai mult, prezentatoarea TV a venit cu noi vești despre ea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 16:44 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 17:05
Galerie
O situație mai puțin plăcută din casa Mireasa sezon 13: Meciul Iubirii a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze imediat. Faptul că doamna Mihaela a speriat-o pe Maysia, animalul de companie al Emei, cu spartul baloanele a stârnit o mulțime de controverse în emisiune.

Prezentatoarea TV a ținut să evidențieze faptul că show-ul matrimonial încurajează ca animalele de companie să fie protejate și iubite. Până de curând, mascota emisiunii a fost Miți, care de trei luni nu a mai fost văzută de telespectatori.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Giulia, în lacrimi după scandalul cu Daniela. Alexandru și Daniel și-au adresat cuvinte dure, în direct

Mulți s-au întrebat unde se află pisica de la Mireasa, iar răspunsul l-au primit chiar în ediția live de marți, 17 martie 2026. Simona Gherghe și-a dorit să lămurească situația și să asigure publicului că Miți este bine și în siguranță.

Ce anunț a făcut Simona Gherghe despre Miți, pisica alături de care concurenții s-au îndrăgostit în casa Mireasa

Se pare că Miți s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate, motiv pentru care medicul veterinar i-a recomandat să stea departe de agitația din casa show-ului matrimonial în noul sezon. Așadar, o colegă a Simonei Gherghe a luat-o acasă, unde o îngrijește cu mare atenție.

De asemenea, prezentatoarea TV a mai punctat că Miți ar putea să se întoarcă pe platoul de filmare dacă primește acceptul specialistului și starea ei se îmbunătățește, însă cea mai bună soluție pe moment a fost să i se ofere liniște și un loc sigur.

„Știți că emisiunea noastră este foarte atentă la nevoile animalelor. Acum e Maysia în casă, dar până acum trei luni, când a început sezonul ăsta, a fost Miți stăpâna casei. Este în continuare bine, ca să știți, că m-a mai întrebat cineva.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce fete se află în topul lui Vlad. Băieții s-au simțit „amenințați” de alegerile noului concurent

Miți este la o colegă acasă. La sfatul medicului, având o vârstă, e bine să aibă un stil de viață mai liniștit. Casa Mireasa presupune și nopți pierdute, umbla pe afară, mânca tot soiul de chestii care, iată, că nu i-au făcut bine. Dar este bine! Asta este cel mai important. Noi am înțeles, la sfatul medicului, că e bine să stea un pic departe de viața agitată de aici.

Dacă o să fie bine și o să se poată întoarce, evident că toată lumea o iubește pe Miți”, a explicat Simona Gherghe.

Colaj cu Simona Gherghe și Miți, pisica de la Mireasa

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Ce fete se află în topul lui Vlad. Băieții s-au simțit „amenințați” de alegerile noului concurent...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce au văzut gestul făcut de milionarul român în plină stradă! Cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce au văzut gestul făcut de milionarul român în plină stradă!
Observatornews.ro Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Mireasa, sezon 13. Cine este Vlad, noul concurent din casa show-ului matrimonial. A venit însoțit de mama lui, doamna Lili
Mireasa, sezon 13. Cine este Vlad, noul concurent din casa show-ului matrimonial. A venit însoțit de mama lui,...
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Apropiere neașteptată între Marian și Roxana. Băiatul a avut o cerință specială la producție: „Nu am dat curs”
Mireasa, sezon 13. Apropiere neașteptată între Marian și Roxana. Băiatul a avut o cerință specială la...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă HelloTaste.ro
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Reacție alarmantă a lui Traian Băsescu: „Ar fi bine să ne gândim unde ne adăpostim familia!”
Reacție alarmantă a lui Traian Băsescu: „Ar fi bine să ne gândim unde ne adăpostim familia!” BZI
Bolojan se pregătește să dea, pentru a doua oară, foc Constituției. Legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat frizează trei decizii anterioare ale CCR
Bolojan se pregătește să dea, pentru a doua oară, foc Constituției. Legea interzicerii cumulului pensiei cu... Jurnalul
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x