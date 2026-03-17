Ce se întâmplă cu pisica Miți din casa Mireasa. Simona Gherghe a făcut anunțul. Unde se află acum: „La sfatul medicului...”

În emisia live de marți, 17 martie 2026, din Mireasa sezon 13: Meciul Iubirii, Simona Gherghe a explicat motivul pentru care pisica de companie a platoului, Miți, nu se mai află alături de ei. Mai mult, prezentatoarea TV a venit cu noi vești despre ea.

O situație mai puțin plăcută din casa Mireasa sezon 13: Meciul Iubirii a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze imediat. Faptul că doamna Mihaela a speriat-o pe Maysia, animalul de companie al Emei, cu spartul baloanele a stârnit o mulțime de controverse în emisiune.

Prezentatoarea TV a ținut să evidențieze faptul că show-ul matrimonial încurajează ca animalele de companie să fie protejate și iubite. Până de curând, mascota emisiunii a fost Miți, care de trei luni nu a mai fost văzută de telespectatori.

Mulți s-au întrebat unde se află pisica de la Mireasa, iar răspunsul l-au primit chiar în ediția live de marți, 17 martie 2026. Simona Gherghe și-a dorit să lămurească situația și să asigure publicului că Miți este bine și în siguranță.

Articolul continuă după reclamă

Ce anunț a făcut Simona Gherghe despre Miți, pisica alături de care concurenții s-au îndrăgostit în casa Mireasa

Se pare că Miți s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate, motiv pentru care medicul veterinar i-a recomandat să stea departe de agitația din casa show-ului matrimonial în noul sezon. Așadar, o colegă a Simonei Gherghe a luat-o acasă, unde o îngrijește cu mare atenție.

De asemenea, prezentatoarea TV a mai punctat că Miți ar putea să se întoarcă pe platoul de filmare dacă primește acceptul specialistului și starea ei se îmbunătățește, însă cea mai bună soluție pe moment a fost să i se ofere liniște și un loc sigur.

„Știți că emisiunea noastră este foarte atentă la nevoile animalelor. Acum e Maysia în casă, dar până acum trei luni, când a început sezonul ăsta, a fost Miți stăpâna casei. Este în continuare bine, ca să știți, că m-a mai întrebat cineva.

Miți este la o colegă acasă. La sfatul medicului, având o vârstă, e bine să aibă un stil de viață mai liniștit. Casa Mireasa presupune și nopți pierdute, umbla pe afară, mânca tot soiul de chestii care, iată, că nu i-au făcut bine. Dar este bine! Asta este cel mai important. Noi am înțeles, la sfatul medicului, că e bine să stea un pic departe de viața agitată de aici.

Dacă o să fie bine și o să se poată întoarce, evident că toată lumea o iubește pe Miți”, a explicat Simona Gherghe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.