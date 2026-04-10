Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Ce gest a făcut Emily din sezonul 12 Mireasa, la scurt timp după ce s-a spus că s-a despărțit de Liviu: „El să fie fericit”

Ce gest a făcut Emily din sezonul 12 Mireasa, la scurt timp după ce s-a spus că s-a despărțit de Liviu: „El să fie fericit"

După ce s-a spus că ea și Liviu nu mai sunt un cuplu, Emily a făcut mai multe gesturi care au întărit și mai mult ideea despărțirii. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 16:25 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 16:32
Galerie
Emily a scris unmesaj despre Liviu | Antena 1

Emily a renunțat la numele Gherman pe rețelele sociale, dar și la pozele cu Liviu. De asemenea, din postările și comentariile sale, tânăra a dat de înțeles că nu mai este împreună cu Liviu.

Emily, mesaj despre Liviu: „Când iubești, păstrezi tăcerea”

Cineva a încurajat-o pe Emily să nu mai păstreze tăcerea și să „spună adevărul”, iar fata a dat un răspuns pe rețelele sociale, dând de înțeles că păstrează tăcerea de dragul lui Liviu și că își dorește ca el să fie fericit: „Când iubești alegi să taci, chiar dacă se aruncă în tine… el să fie fericit. Mă ridic eu, nu-ți face griji”.

Articolul continuă după reclamă

Nici Liviu nu mai are fotografii cu Emily, iar cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre Emily și Liviu

Emily a intrat în casa Mireasa ca una dintre cele zece fete cu dorința de a găsi un partener real și de a trăi o poveste de dragoste autentică sub ochii telespectatorilor. Pe parcursul competiției, a trecut prin numeroase emoții intense și decizii importante, inclusiv eliminarea din emisiune în urma unei curse istorice, revenirea în calitate de Afrodita și sentimente contradictorii.

Liviu a fost unul dintre băieții care au intrat în poveste cu inima deschisă, dar cu experiențe sentimentale complexe. Concurentul avut momente de confuzie și a trăit emoții intense până a recunoscut că Emily este singura cu care și-ar dori să își întemeieze o familie.

Povestea lui Emily în emisiune a început, însă, alături de Cristian. Încă de la prima petrecere, ei au fost foarte apropiați și au intrat rapid într-o cunoaștere. La acel moment, Liviu a avut o mimică serioasă și ulterior, s-a declarat că s-a simțit ținut în stand-by și nemulțumit de „jocul” pe care l-a făcut tânăra.

În urma Task-ului alinierii, Emily și Liviu au avut un date, unde tânărul și-a menținut părerea cum că fata l-a plăcut de la început pe Cristian, chiar dacă ea a spus că a fost ceva spontan. Cunoșterea fetei cu Crisitan s-a încheiat la fel de repede pe cât a început, după ce aceasta a susținut că se simte sufocată și că nu mai e atrasă de el.

În acest timp, Liviu intrase într-o cunoaștere cu Ștefania. Însă, el susținea că a văzut priviri din partea lui Emily și se simte confuz. Tânărul recunoștea că încă este atras de Emily, dar nu se apropie de ea pentru că nu consideră că ar fi o relație de viitor. Astfel, la doar o zi după ce el îi spunea Ștefaniei că vrea o pauză în relație, fata a luat hotărârea să încheie cunoașterea.

Acela părea și momentul decisiv în care băiatul s-a declarat hotătât să o cunoască pe Emily. Liviu a primit, însă, un refuz și s-a sărutat cu Ștefania. Cei doi s-au declarat un cuplu în casa Mireasa, însă nici de această dată nu au lipsit controversele. După ce el a petrecut 12 ore alături de Emily la Task-ul cătușelor, acesta și-a dat seama că Ștefania nu este tiparul lui de fată.

Liviu s-a lovit din nou de refuzuri din partea lui Emily și la un moment dat, a răbufnit aruncându-i cuvinte grele, după ce la petrecere, o curtase. El a insistat că fata face anumite „jocuri” și a urmat o perioadă grea pentru Liviu.

Un alt moment cheie a fost eliminarea lui Emily. În urma unei curse de eliminare unice în istoria Mireasa, în care au fost implicați toți concurenți, aceasta a fost votată să părăsească emisiunea. Ea s-a bucurat de rezultat și mai mult, i-a sugerat prietenei sale Lavinia, să se îndrepte către Liviu. Astfel, pentru scurt timp, cei doi au fost apropiați.

Liviu a avut, din nou, un moment de slăbiciune și simțindu-se singur, el a căutat alinare în brațele Ștefaniei. Diana a susținut ferm că, de fapt, între ei doi nu poate fi nimic pentru că Liviu are sentimente pentru Emily, așa că a invocat Jocul Afroditei.

Emily a revenit în casă pentru 12 zile în care l-a testat pe băiat. Cei doi au avut în permanență ușile deschise, au petrecut tot timpul împreună și au dormit îmbrățișați. Odată cu revenirea ei în casă, fata a recunoscut că a avut sentimente pentru Liviu tot timpul, dar nehotărârea lui a făcut-o să aibă semne de întrebare. Deși s-au apropiat extrem de tare, la finalul Jocului Afroditei, ea a decis să nu rămână în casă, în ciuda faptului că ambii aveau sentimente unul pentru celălalt, iar el i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă, chiar în live. În perioada testului, și doamna Vasilica, mama lui Liviu se afla în casă astfel, că ea, fiul ei și pe rând, Emily și Ștefania au petrecut câte o noapte singuri în casa băieților pentru a lămuri situațiile.

După plecarea fetei, la îndemnul Simonei Gherghe, Liviu i-a făcut chemare în casă, iar în gala din 21 noiembrie 2025, Emily a revenit în competiție cu drepturi depline. Acest lucru a dat curs altor discuții tensionate, iar prieteniile lor din casă s-au destrămat. Ei eu continuat să își trăiască povestea de dragoste, iar pe 2 decembrie s-au logodit, la mare, într-un decor de vis.

Fericirea lor a fost, însă, umbrită de votul casei. Liviu și Emily au fost nominalizați drept cuplul care să fie eliminat, însă tinerii logodiți au primit șansa de a se căsători în Finala sezonului 12 Mireasa, fără să intre în competiția pentru marele premiu. Nici ultima săptămână nu a fost lipsită de evenimente pentru ei.

La Task-ul telefoanelor, băiatul a găsit o serie de mesaje între logodnica lui și fostul concurent, Cristian Marinescu, ce l-au pus pe gânduri. Astfel, cu doar o seară înainte de a spune „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, ei încă se gândeau dacă să facă pasul cel mare. Totuși, Emily și Liviu s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025.

Liviu și Emily
+2
Mai multe fotografii

Cei doi și-au jurat iubire în Finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025 și au pornit la drum pentru o viață împreună ca familia Gherman.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x